Barbosa lamenta cómo se dieron candidaturas en Morena, habrá impugnaciones

El gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que fue lamentable la forma en que se dieron las candidaturas, principalmente en Morena, pues no se cumplieron a cabalidad los procesos internos, además de que hubo violaciones a los derechos de varios de sus militantes.

Esto, luego de la marcha que se dio el martes pasado y que estuvo encabezada por Gabriel Biestro Medinilla, a fin de impedir que se diera el registro de los perfiles, principalmente el de Claudia Rivera Vivanco, que busca la reelección y en la que acusó que hubo imposición.

En rueda de prensa, el mandatario sostuvo que esto generará un sinfín de impugnaciones en los órganos electorales correspondientes, así como un proceso comicial complicado, ya que tampoco se conocen las listas de todos los que fueron designados.

Asentó que no se puede ignorar la decisión de la militancia por intereses personales, pues se debe respetar lo decisión de la mayoría, por lo esto generó que se dieran diversas protestas y hasta toma de edificios, situación que no se ha visto antes en Puebla.

Por ello, sostuvo que fue un atropello a todos los que aspiraron de manera legítima dentro de su partido a participar y ser considerados por una candidatura, ya que se les violaron los derechos, que a su vez provoca inquietud electoral.

“Lamento mucho que eso haya ocurrido, eso es absolutamente inadecuado, no se puede tratar a los militantes de cada partido de acuerdo a los intereses de grupos. Nunca creo yo había estado tan incierta la definición de candidaturas en los partidos como hoy, los partidos desahogaron el procesamiento interno con muchas dificultades”, dijo.

Habrá presión en candidatos por abusivos

Desde su opinión, afirmó que esto va a provocar un mayor número de litigios y si va a ver en algunos de los candidatos mucha presión, al ser producto de la imposición, cuando salgan a hacer campaña, por abusivos.

Barbosa Huerta aseveró que Puebla “no es una aldea” para que vengan de fuera y atropellen los derechos de los militantes, ya que en el estado hay dignidad para poder levantar la voz cuando eso suceda y lo que se necesita es justicia en todos los sentidos, principalmente en la electoral.

Puntualizó que este problema es que se permitió que los partidos sean dominados por grupos nacionales que se dividen las candidaturas para ir creando los esquemas de poder, al recordar que las elecciones del 2018 hubo una polarización social entre las personas del poder público estatal y federal que estuvieron aliados para que siguiera gobernando el mismo grupo político.

“No podemos dejar de ver esto irregular que ha ocurrido y que lo siguen ejecutando, no, no, no, que se olviden aquellos que vinieron a pensar que Puebla es una aldea, de verdad que se equivocaron y les va a salir cola a los que actuaron así”, abundó.