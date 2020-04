Prevé Barbosa una caída “tremenda” en la recaudación de impuestos debido a la contingencia por Covid-19

Este año habrá una caída “tremenda” en la recaudación promedio de 8 mil millones de pesos anules por concepto de impuestos como consecuencia del Covid-19, previó el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En la conferencia de medios mañanera y tras el anuncio de exención de gravámenes, el mandatario informó que el estado recauda en promedio entre 8 mil y 10 mil millones de pesos por el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como ISN, así como por el Impuesto sobre Hospedaje y el Impuesto a Casinos.

“Hoy entendemos que habrá un bajón tremendo en el pago de impuestos como lo habrá en los impuestos federales. Nosotros recaudamos esos tres impuestos”.

Manifestó que en contraste a esa reducción la gente exige los mismos servicios en seguridad pública, en salud, educación y otros conceptos, en claro cuestionamiento a la postura del líder de Coparmex, Fernando Treviño Núñez.

“Entonces sí hay que exigirle al gobierno todas las funciones gubernamentales pero no hay que pagar nada dice Coparmex. Es normal que esto ocurra, no pasa nada. Afortunadamente los buenos mexicanos seguirán siendo parte de este gran estado”.

Hay políticos con moral de delincuentes

Durante la conferencia de medios de esta mañana, el mandatario también cuestionó que los políticos que quieren que le vaya mal al gobierno estatal en la contingencia por el Covid-19 tienen la moral de los delincuentes.

“Los delincuentes y los políticos que quieren crear confusión son igual de mal intencionados. Quieren que le vaya mal al gobierno, a la sociedad en este momento. Tienen la misma moral pública que los delincuentes más sanguinarios. No les damos importancia pero se los tenía que decir”, exclamó.

Del avión de China no hemos recibido nada

Asimismo, el mandatario acusó que el gobierno del estado no ha recibido “nada” del avión proveniente de China con insumos que llegó hace unos días al país.

“El cargamento de China es como una leyenda urbana. Hay unos aviones que llegaron de China cargados de insumos y nosotros no nos ha llegado nada. No se si no nos quisieron dar”, expuso.

Informó que previamente de la federación llegaron apenas 2 mil cubrebocas, guantes de látex y gel antibacterial en unas cuantas cajas.