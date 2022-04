Barbosa bromea sobre pedirle a Ebrard que no designe a Ramos representante de la SRE

La mañana de este miércoles el gobernador de Puebla dijo que tendría un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien vino a la capital angelopolitana para reunirse con empresarios, y adelantó, a manera de broma, que posiblemente le pediría que no designara al exdiputado priista Francisco Ramos Montaño como representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la entidad.

“Sí, me voy a reunir acá en Casa Aguayo, no acepté la invitación de los empresarios de ir a comer allá, no, no debo porque hay varios políticos pues haciendo reuniones y yo debo de cuidarme, pero viene el canciller aquí a Casa Aguayo, más tarde, y tendré una entrevistan con él, no pues no le voy a pedir nada, ¿Cómo le voy a pedir? A lo mejor le pido que no nombre a Paco Ramos, pero esa es otra cosa, esa no es inversión (risas)”.

En la misma rueda de medios, en otro tema, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que la jornada activa de vacunación de refuerzo (tercera dosis) que es desarrollada en 76 municipios de la Mixteca, registra poca afluencia, pues en el primer día tan solo asistieron 17 mil 844 personas a aplicarse el biológico.

Por lo anterior, el funcionario llamó a la población de esta región del estado a que acuda a los 111 módulos a solicitar la tercera dosis (refuerzo) contra la Covid-19, a fin de disminuir el riesgo de contagios y muertes a causa de la enfermedad.

En conferencia de prensa que encabeza el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el titular de los Servicios de Salud reportó que, en las últimas 24 horas, hubo 34 nuevos positivos al virus SARS-CoV-2, mientras que no se presentaron decesos por segundo día consecutivo, luego de detallar que en la entidad hay 62 personas hospitalizadas, de las cuales 12 requieren ventilación mecánica asistida.

Respecto a los internos, Martínez García puntualizó que son atendidos en las siguientes unidades médicas: Servicios de Salud, 23; ISSSTEP, 21; IMSS, ocho; ISSSTE, cinco; Universitario, tres y, los privados, dos. Abundó que los casos activos entre ambulatorios y hospitalizados suman 406, divididos en 39 municipios del estado.