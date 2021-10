Barbosa asegura que no se usarán recursos oficiales para promover consulta de revocación

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo ayer que desde su administración no promoverá la consulta ciudadana para la permanencia del Andrés Manuel López Obrador, pero sí lo hará como ciudadano entre su círculo de conocidos, pues está a favor de la continuidad del presidente.

“No, (desde) mi gobierno no. Individualmente puede ser que sí. Yo mismo podré invitar a mis hijos, bueno a uno de mis hijos, y amigos a que vayamos el día de la consulta a emitir nuestra simpatía, porque continúe el presidente de la República, pero como gobierno ceros, lo digo clarito: sin ningún recurso público, pero gente afín a nosotros, a mí mismo, estará en esa participación como ciudadanos, como simpatizantes del gobierno que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó el titular del Poder Ejecutivo.

La Jornada en Línea, dio a conocer ayer que la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una nueva partida para una eventual votación de revocación de mandato, si se reúnen las firmas para promoverla. El consejero presidente, Lorenzo Cordóva, sostuvo que esas previsiones “desmienten las mentiras” de quienes desde ahora quieren construir una narrativa para acusar al organismo de oponerse al ejercicio.

Durante la sesión de la Junta, Córdova aseguró que el INE está canalizando recursos para financiar la organización, sobre la base de que los plazos fijados desde la Constitución, son muy estrechos y si no se avanza en los preparativos, de cumplirse los requisitos legales -de que el 3 por ciento de los ciudadanos, “que le perdieron la confianza al presidente” así lo solicitan -, en su momento, ya no habría tiempo para la organización.

Si el INE no quisiera realizar la revocación del mandato, “podríamos patear al bote para adelante” y no tomar estas decisiones, y cuando llegue el tiempo, asumir que no es posible su organización. Sin embargo, dijo que con base en su carácter autónomo, dijo, se adoptan las previsiones presupuestarias en este año para preparar el terreno “aunque algunos no les gustan las autonomías”.