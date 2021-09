Barbosa revela que ha recibido amenazas para que no combata la delincuencia en Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que ha recibido amenazas a través de videos para que desista de su lucha contra el crimen y la delincuencia, lo cual dijo no hará durante su gobierno y se mantendrá combatiendo la inseguridad como lo ha hecho desde agosto de 2019.

En rueda de prensa, el mandatario sostuvo que el gobierno estatal que encabeza no se vincula con los grupos criminales, pues es una garantía que tienen todos los ciudadanos, por lo que reiteró que aquel funcionario que lo haga será destituido y se le iniciara un proceso.

“Estamos solos enfrentando a la delincuencia, al crimen, y nos amenazan y nos advierten en videos que van a linchar al gobernador y no sé qué más cosas, no, no, que lo sigan haciendo, aquí nadie se raja”, asentó.