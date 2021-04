Bañeros lamentan que a casinos se les haya autorizado la reapertura, pero a ellos no

Integrantes de la Cámara de Baños y Bañeros exigen se autorice la reapertura de estos negocios, ya que a la fecha se han perdido 2 mil 500 empleos tan solo en el municipio de Puebla.

En la protesta, realizada en el Paseo Bravo, representantes y propietarios de 70 establecimientos de ese giro demandaron se les permita trabajar.

El dirigente de la agrupación, José Rodriguez, criticó que se haya permitido a salones sociales y a casinos retomar sus actividades hasta con 100 personas en su interior, a pesar de que no aportan a la salud como, dijo, lo hacen los baños públicos.

En su dicho, el vapor mata el SARS-CoV-2, además de que el agua que se utiliza es clorada.

“No se nos puede estar excluyendo a un sector que está dedicado a la salud pública de las persona y en contra de ello ya abrieron los casinos. Eso no es un beneficio para las familias de bajos recursos, para personas de la clase media para abajo, no tiene sentido… es para personas que no pueden ir a pagar un spa, es caro, los baños públicos son sumamente baratos, al alcance de las personas”, defendió.