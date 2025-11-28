Jueves, noviembre 27, 2025
Banda local ligada a cárteles nacionales perpetró el ataque al bar “Lacoss”: FGE

La Fiscalía confirmó que el ataque al bar Lacoss fue obra de una banda local de narcomenudeo; 6 personas murieron y ya fue detenido “El Tato”, presunto responsable
Isaí Pérez Guarneros

El ataque al bar “Lacoss” de la semana pasada, que dejó seis personas muertas, fue perpetrado por una banda local dedicada al narcomenudeo y con conexiones con cárteles de alcance nacional, informó este jueves la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt.

En este sentido, confirmó la detención de Gabriel N., alias “El Tato”, de 27 años de edad, señalado como presunto autor intelectual y material del crimen. Añadió que ninguna de las líneas de investigación apunta a que la agresión estuviera dirigida específicamente contra Elianis Martínez, joven cubana de 21 años que laboraba en el establecimiento y que falleció por intoxicación de monóxido de carbono, versión difundida inicialmente en diversos medios de comunicación.

La fiscal explicó que, como se informó desde ayer, “El Tato”, detenido en la colonia 10 de mayo de la capital poblana, había sido identificado como presunto narcomenudista que amenazaba a gerentes y empleados de centros nocturnos de la zona conurbada para obligarlos a comercializar la droga que él y su grupo distribuían.

Una de las hipótesis apunta a que el ataque habría sido una represalia contra los administradores del bar por negarse a aceptar dichas presiones.

Otra línea de investigación señala que la banda también se dedicaba al cobro de derecho de piso. Algunos sobrevivientes declararon que, durante los amagos de la madrugada del 18 de noviembre, los agresores gritaron que lo ocurrido era consecuencia de “no pagar”.

Cabe destacar que, durante un recorrido realizado por La Jornada de Oriente y con base en el testimonio de una persona que labora en la colonia Popular Coatepec, donde se localiza el bar “Lacoss”, no se pudo corroborar la existencia de detonaciones directas contra el inmueble.

Sin embargo, esta mañana la fiscal Pastor Betancourt expuso la mecánica de los hechos: un grupo de seis hombres llegó en motocicletas desde la colonia San Isidro Castillotla, ingresó por la fuerza al bar, realizó disparos al aire, amagó a quienes se encontraban dentro y posteriormente prendió fuego al lugar antes de huir, tras bloquear los accesos del establecimiento.

Seis trabajadores, entre bailarinas, meseros y guardias de seguridad, fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono, ya que el incendio consumió el lugar en un lapso de entre 15 y 20 minutos. Otras ocho personas resultaron lesionadas con quemaduras e intoxicación en distintos niveles.

“Dispararon al aire, los asustaron y los encerraron. Descartamos que hayan disparado directamente contra las personas”, precisó la fiscal general.

Por su parte, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, aseguró que con la detención de “El Tato” se garantiza que no habrá impunidad en el caso y afirmó que se continuará con la persecución de todos los involucrados hasta lograr sus respectivas aprehensiones.

