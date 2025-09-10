Miércoles, septiembre 10, 2025
Balean a secretario de Seguridad de Amozoc cuando se investigaba a grupo que desapareció a 12 habitantes del municipio

Isaí Pérez Guarneros

Un grupo armado atacó esta tarde al secretario de Seguridad Pública del municipio de Amozoc, José Luis Corrales, cuando participaba en una operación conjunta con la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE). La agresión ocurrió en inmediaciones del Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa), ubicado en el barrio de San Miguel.

Tras el ataque, Corrales fue trasladado de emergencia a un hospital privado, donde su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro. De acuerdo con reportes extraoficiales, la operación en la que participaba tenía como objetivo inspeccionar zonas consideradas claves dentro de la investigación sobre la desaparición de 12 personas ocurrida a principios de agosto, luego de que acudieran a una falsa oferta laboral.

Se informó que durante el operativo también se encontraban integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), quienes acompañaban las labores de seguridad cuando se registró el ataque a balazos.

Debido a la cercanía del Cessa con la Escuela Secundaria Técnica No. 90, estudiantes y personal docente fueron resguardados de inmediato como medida de prevención.

Es importante recordar que durante el fin de semana pasado la FGE desplegó un amplio operativo en la zona con el fin de localizar a las 12 personas reportadas como desaparecidas entre el 10 y 11 de agosto, tras acudir a una presunta entrevista de trabajo.

De acuerdo con las autoridades estatales, 11 de las víctimas ya fueron liberadas por los grupos criminales que las mantenían privadas de su libertad.

