Balean a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Washington. El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, declaró que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibieron disparos este miércoles, a pocas cuadras de la Casa Blanca, todavía estaban vivos y en estado crítico.

El gobernador de Virginia Occidental afirmó inicialmente que las tropas habían muerto, pero posteriormente se retractó de la declaración y afirmó que su oficina estaba recibiendo informes contradictorios sobre su estado. La oficina del gobernador no respondió de inmediato a las preguntas sobre el ataque y el estado de las tropas.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, también informó que los miembros de la Guardia se encontraban en estado crítico en un hospital. “Este es un tiroteo selectivo”, declaró Bowser.

Un sospechoso, ahora bajo custodia, también recibió un disparo y tenía heridas que no se cree que pongan en peligro su vida, según un funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

De su lado, el presidente, Donald Trump, posteó en Truth Social:

El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!

