Miércoles, noviembre 26, 2025
NoticiasInternacional

Balean a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Un helicóptero de la Policía del Parque del Capitolio de EU aterrizó para evacuar a una víctima de un tiroteo en Washington D.C., el 26 de noviembre de 2025. Foto Ap
La Jornada

Washington.  El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, declaró que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibieron disparos este miércoles, a pocas cuadras de la Casa Blanca, todavía estaban vivos y en estado crítico.

El gobernador de Virginia Occidental afirmó inicialmente que las tropas habían muerto, pero posteriormente se retractó de la declaración y afirmó que su oficina estaba recibiendo informes contradictorios sobre su estado. La oficina del gobernador no respondió de inmediato a las preguntas sobre el ataque y el estado de las tropas.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, también informó que los miembros de la Guardia se encontraban en estado crítico en un hospital. “Este es un tiroteo selectivo”, declaró Bowser.

Consulta: Trump está “bastante contento” con avances en negociación del plan de paz Ucrania-Rusia: Marco Rubio

Un sospechoso, ahora bajo custodia, también recibió un disparo y tenía heridas que no se cree que pongan en peligro su vida, según un funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

De su lado, el presidente, Donald Trump, posteó en Truth Social:

El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!

Te podría interesar: Trump llena los medios de ‘fake news’; la mentira es la verdad oficial

 

Temas

Más noticias

Nacional

BdeM recorta a 0.3% desde 0.6 estimado de crecimiento para 2025

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) recortó su estimado de crecimiento puntual de la economía para 2025 a 0.3 por ciento desde...
Nacional

Libran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, por narcotráfico y ‘hauchicol’

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. Un juez federal libró órdenes de aprehensión contra 13 personas, entre ellas Raúl Rocha Cantú, dueño de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ataques aéreos “masivos” entre Ucrania y Rusia dejan al menos 10 muertos

La Jornada -
Afp Kiev. Ucrania y Rusia intercambiaron este martes ataques aéreos "masivos" que dejaron al menos 10 muertos, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan...

Rusia y Ucrania, con versiones distintas del plan de paz de EU

La Jornada -
Moscú. Rusia y Ucrania entienden a su manera el llamado plan de paz del mandatario Donald Trump: el Kremlin insiste en que se trata...

Trump está “bastante contento” con avances en negociación del plan de paz Ucrania-Rusia: Marco Rubio

La Jornada -
Madrid. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este domingo desde Ginebra que el presidente Donald Trump está "bastante contento" con...

Más noticias

BdeM recorta a 0.3% desde 0.6 estimado de crecimiento para 2025

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) recortó su estimado de crecimiento puntual de la economía para 2025 a 0.3 por ciento desde...

Libran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, por narcotráfico y ‘hauchicol’

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. Un juez federal libró órdenes de aprehensión contra 13 personas, entre ellas Raúl Rocha Cantú, dueño de...

Diputados de Morena y líder agrario revisarán a fondo la ley hídrica

La Jornada -
Ciudad de México. Con objeto de “revisar artículo por artículo” de las iniciativas de una nueva Ley General de Aguas y de reforma a...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025