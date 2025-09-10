Miércoles, septiembre 10, 2025
Balean a conductor de carga en intento de asalto en la Puebla-Orizaba

Isaí Pérez Guarneros

Alrededor de las 8 horas de este miércoles se registró un intento de asalto en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 163 en el municipio de Acatzingo, en contra de un conductor de transporte de carga.

Según reportes preliminares, el chofer conducía un tractocamión Freightliner de color rojo, perteneciente a la empresa Transportes Terán, que transportaba alimentos con destino al puerto de Veracruz.

Automovilistas que circulaban por la zona informaron a las autoridades que aparentemente un grupo de hombres armados intentó detener el tractocamión. Ante la resistencia del conductor, los sujetos abrieron fuego y realizaron al menos seis disparos en contra de la cabina.

Instantes después, el tráiler quedó varado sobre el carril izquierdo de la autopista, lo que generó alarma entre los demás conductores, quienes de inmediato solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al sitio se movilizaron agentes de la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

En el lugar confirmaron que el vehículo de carga se encontraba detenido en el carril de alta velocidad y presentaba múltiples impactos de arma de fuego en el parabrisas y la carrocería. 

De manera extraoficial trascendió que el conductor fue atendido dentro de la ambulancia de Capufe, sin embargo, habría perdido la vida a consecuencia de las lesiones ocasionadas por los disparos.

Hasta el cierre de esta edición, la versión sobre el fallecimiento del chofer no ha sido confirmada por las autoridades. Por su parte, la identidad del chófer tampoco ha sido revelada.

Mientras tanto, continúa desplegado un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad para la localización de quienes atacaron el camión.

