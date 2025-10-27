Lunes, octubre 27, 2025
Sujetos en moto disparan y hieren a tres hombres en La Resurrección; permanecen en el hospital

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona donde tres hombres fueron atacados a balazos en La Resurrección.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona donde tres hombres fueron atacados a balazos en La Resurrección. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

tres días del hallazgo de dos cadáveres abandonados en bolsas negras en la junta auxiliar La Resurrección, la madrugada de este lunes tres hombres fueron atacados a balazos en la calle Miguel Hidalgo número 83, esquina con Adolfo López Mateos, de la misma demarcación de la capital poblana.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas y de vecinos que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, los tres hombres presentaban múltiples heridas de bala, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Las primeras versiones refieren que las víctimas conversaban e ingerían bebidas alcohólicas frente a un establecimiento ubicado en la zona, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra antes de darse a la fuga.

A la escena del crimen acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios y coordinaron el traslado de los lesionados al nosocomio más cercano.

Aunque el ataque habría sido directo, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias correspondientes para determinar el móvil de la tentativa de homicidio en agravio de los tres hombres.

Hasta el momento, las víctimas permanecen hospitalizadas y su estado de salud se reporta como reservado. Ninguna persona ha sido detenida en relación con este ataque.

Cabe recordar que la madrugada del viernes fueron abandonados los cuerpos desmembrados de dos personas al interior de bolsas de plástico negras, junto con una cartulina con amenazas dirigidas a presuntos grupos delictivos que operan en la zona; las víctimas aún no han sido identificadas.

Atacan vivienda en Bosques de Manzanilla

De manera paralela, durante la madrugada de este lunes, la fachada de un domicilio fue atacada a balazos en la colonia Bosques de Manzanilla, la cual colinda con La Resurrección.

Según el reporte oficial, alrededor de las 4 horas, varios individuos dispararon en al menos ocho ocasiones contra una vivienda ubicada sobre la calle Bambú. Tras escuchar las detonaciones, vecinos llamaron a los servicios de emergencia, quienes verificaron que no hubo personas lesionadas.

La FGE también abrió una carpeta de investigación para establecer el origen de este ataque; sin embargo, no se han identificado ni detenido a los agresores.

El ataque al inmueble se suma a una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana en La Resurrección y en las colonias aledañas.

