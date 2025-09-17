Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasEstado

Atacan a tiros a madre e hija de 8 años cuando iban a la escuela en Tehuacán

Lugar donde ocurrió la balacera contra madre e hija en la colonia Juan Pablo II de Tehuacán esta mañana
Lugar donde ocurrió la balacera contra madre e hija en la colonia Juan Pablo II de Tehuacán esta mañana.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán.— Una niña de 8 años y su madre resultaron heridas de bala esta mañana en la colonia Juan Pablo II de esta ciudad, cuando salían de su domicilio para dirigirse a la escuela de la menor. Este es el segundo caso en el que una menor resulta lesionada por arma de fuego; el pasado sábado fue una bebé de solo un mes de nacida quien finalmente perdió la vida.

El ataque se cometió en la calle Sedesol y 17 de febrero, donde la menor y su madre sufrieron heridas de arma de fuego cuando se encontraban a bordo de una camioneta color gris preparándose para emprender el camino hacia el colegio de la pequeña.

Ambas fueron trasladadas a un hospital particular donde ingresaron con un estado de salud grave debido a las lesiones recibidas. Sobre los atacantes se sabe que iban a bordo de una motocicleta color negro y dispararon de manera directa en contra de la mujer adulta, pero las balas también alcanzaron a la niña.

Temas

Más noticias

Nacional

Sin incidentes y en orden, festejos patrios en EU, reporta SRE

La Jornada -
Arturo Sánchez Jiménez Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que los festejos patrios realizados en Estados Unidos entre el...
Nacional

Inicia México de manera coordinada con EU y Canadá consultas públicas para renegociación de T-MEC: Ebrard

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. México arrancará este miércoles las consultas para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) informó este martes...

Últimas

Últimas

Relacionadas

A tiros privan de la vida a un hombre y a su hija de un mes

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Un hombre fue asesinado junto con su hija de un mes de edad durante un ataque armado perpetrado la noche del sábado en avenida de...
00:00:41

Sujetos en moto atacan a balazos a dos hombres en autolavado de San Sebastián Aparicio; uno muere

Isaí Pérez Guarneros -
Dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego esta tarde contra dos hombres en un autolavado de la junta auxiliar de San Sebastián...
00:00:50

Ejecutan a tiros a dos mujeres a bordo de una camioneta en la carretera Tehuacán-Teotitlán

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde de este miércoles, dos mujeres identificadas de manera preliminar como Daniela, de 36 años, y Esmeralda, de 32, fueron asesinadas a balazos...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025