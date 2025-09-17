Atacan a tiros a madre e hija de 8 años cuando iban a la escuela en Tehuacán

Tehuacán.— Una niña de 8 años y su madre resultaron heridas de bala esta mañana en la colonia Juan Pablo II de esta ciudad, cuando salían de su domicilio para dirigirse a la escuela de la menor. Este es el segundo caso en el que una menor resulta lesionada por arma de fuego; el pasado sábado fue una bebé de solo un mes de nacida quien finalmente perdió la vida.

El ataque se cometió en la calle Sedesol y 17 de febrero, donde la menor y su madre sufrieron heridas de arma de fuego cuando se encontraban a bordo de una camioneta color gris preparándose para emprender el camino hacia el colegio de la pequeña.

Ambas fueron trasladadas a un hospital particular donde ingresaron con un estado de salud grave debido a las lesiones recibidas. Sobre los atacantes se sabe que iban a bordo de una motocicleta color negro y dispararon de manera directa en contra de la mujer adulta, pero las balas también alcanzaron a la niña.