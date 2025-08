Balacera en baile público de Ocoyucan deja un hombre muerto y tres heridos

La madrugada de este domingo se registró una balacera durante un baile público en el municipio de Ocoyucan, que dejó como saldo un hombre muerto, preliminarmente identificado como Miguel, de 26 años, y tres personas más lesionadas.

De acuerdo con reportes de testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la mañana sobre la calle Reforma, en la colonia Santa Martha Hidalgo. Durante el evento, varias personas comenzaron una riña a golpes y con lanzamiento de piedras. Posteriormente, algunos de los involucrados sacaron armas de fuego y realizaron al menos 20 detonaciones.

El caos generado provocó confusión entre los asistentes, por lo que no fue posible identificar cuántas ni quiénes fueron las personas que dispararon. Testigos reportaron que algunos participantes huyeron en motocicletas. De inmediato, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911.

Al lugar acudieron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), así como agentes de la Policía Municipal y Estatal. En el sitio localizaron el cuerpo sin vida de Miguel, de 26 años, tendido sobre la calle Reforma, con heridas de bala en la cabeza y el abdomen.

Los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales. En tanto, otros tres hombres fueron atendidos en el lugar por diversas lesiones.

Según los reportes oficiales, uno de los heridos fue identificado como Marcos, de 18 años, quien presentaba múltiples golpes en la cabeza. De acuerdo con su testimonio, fue agredido por un grupo de aproximadamente 20 personas. A pesar de la atención recibida, el joven se negó a ser trasladado a un hospital.

Otro de los lesionados fue Cervando, de 41 años, quien también refirió haber sido golpeado por un grupo del mismo número de personas. Presentaba lesiones en el rostro y la cabeza, pero rechazó el traslado a un centro de salud tras recibir atención prehospitalaria.

El tercer herido, Cristian, de 27 años, fue atendido por una herida de bala en el brazo. Según relató, no participaba en la riña y fue alcanzado por una bala perdida durante el tumulto. Comentó que, tras sentir un fuerte dolor, se percató de la lesión.

Los paramédicos determinaron que la herida no comprometía su salud, ya que el proyectil no se alojó en el brazo, por lo que no fue necesario llevarlo al hospital.

Cristian manifestó a las autoridades que presentaría una denuncia formal en las próximas horas.

Peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo de Miguel y comenzaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Por su parte, policías municipales y estatales lograron ubicar un domicilio cercano en el que, presuntamente, se ocultaron algunos de los sospechosos. Esta información fue notificada a la Fiscalía, con el fin de avanzar en la identificación y posible detención de los implicados.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas en relación con la riña, las detonaciones o el homicidio.

