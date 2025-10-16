Balacera en Xochimehuacan deja una persona muerta y tres heridas; hay dos detenidos

La tarde de este miércoles se registró una balacera en el bulevar Gasoducto y la segunda privada Libertad, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en la capital poblana. El enfrentamiento dejó una persona sin vida y tres más heridas, mientras que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos presuntos responsables.

Según testigos de la zona, los hechos comenzaron cuando integrantes de una familia iniciaron una riña en un domicilio ubicado sobre las calles mencionadas, presuntamente por la disputa de un predio. En cuestión de minutos, las agresiones verbales escalaron a golpes y posteriormente a detonaciones de arma de fuego.

De inmediato, los vecinos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia a través del 911, por lo que agentes de la SSC, acompañados de paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), arribaron al lugar y encontraron a una persona tendida en el suelo sin signos vitales, así como a tres personas heridas.

En el sitio también fueron ubicados dos hombres que presuntamente habrían accionado el arma de fuego, la cual fue asegurada por los uniformados al momento de su detención. En tanto, los heridos fueron trasladados en ambulancias a un hospital cercano; hasta el momento no se ha precisado el nombre del nosocomio ni el estado de salud de las víctimas.

Por el deceso confirmado, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para realizar el levantamiento de los indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital, donde se practicará la necropsia de ley.

Con base en los testimonios recabados, los peritos lograron establecer que las detonaciones de arma de fuego derivaron de una riña familiar relacionada con la posesión del terreno en disputa.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien los presentará ante un juez de control que definirá su situación jurídica en las próximas horas.