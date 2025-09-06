Viernes, septiembre 5, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Balacera en carretera Ahuazotepec–Zacatlán deja dos hombres muertos

Autoridades presumen un “ajuste de cuentas” entre grupos delictivos

Balacera en la carretera Ahuazotepec–Zacatlán deja dos hombres muertos; autoridades atribuyen el ataque a un posible ajuste de cuentas
Balacera en la carretera Ahuazotepec–Zacatlán deja dos hombres muertos; autoridades atribuyen el ataque a un posible ajuste de cuentas
Isaí Pérez Guarneros

Esta tarde se registró una balacera en la carretera federal Ahuazotepec–Zacatlán, a la altura de la gasolinera Las Lajas, en el municipio de Zacatlán, cuando un comando a bordo de una camioneta Ford Lobo de color negro abrió fuego contra dos hombres que viajaban en un Jetta Clásico Volkswagen de color azul.

El ataque ocurrió alrededor de las 16 horas, según testigos presenciales. Tras el tiroteo, el grupo armado que emboscó a los ocupantes del Jetta, identificados preliminarmente con los apodos de “El Vaquero” y “El Vidrios”, emprendió la huida.

Automovilistas que circulaban cerca de la gasolinera solicitaron auxilio a través del 911, por lo que al sitio acudieron agentes de la Policía Municipal de Zacatlán y de la Policía Estatal.

Paramédicos que acompañaron a los uniformados confirmaron que los dos hombres a bordo del vehículo compacto ya no contaban con signos vitales y presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la agresión habría derivado de un aparente “ajuste de cuentas” entre bandas criminales que operan en la región. En ese mismo sentido, indicaron que las víctimas tendrían antecedentes delictivos.

Al lugar también arribaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes en coordinación con policías locales acordonaron la zona y esperaron la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, la vialidad que conecta Ahuazotepec con Zacatlán permanecía acordonada y con afectaciones parciales a la circulación. Además, fuerzas de seguridad implementaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables, aunque no se reportan detenciones.

Te recomendamos: En el primer cuatrimestre aumentaron 10% los homicidios en Puebla; se cometen 2.5 asesinatos al día: Federación

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Identifican mecanismo contra la obesidad sin reducir el consumo de alimentos

La Jornada -
Madrid. Un equipo de investigadores coliderados por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona identificó en animales un posible mecanismo para tratar la obesidad...
Internacional

Trump firma una orden que cambia el nombre del Pentágono a ‘Departamento de Guerra’

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto que rebautiza el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:41

Sujetos en moto atacan a balazos a dos hombres en autolavado de San Sebastián Aparicio; uno muere

Isaí Pérez Guarneros -
Dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego esta tarde contra dos hombres en un autolavado de la junta auxiliar de San Sebastián...

UPAEP y CCE exigen al gobierno reformar la FGE para evitar la liberación de delincuentes

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigen al gobierno de Puebla modificar el funcionamiento de...

Dictan prisión preventiva a “El Padrino”, líder de “Los Toscano”, ligados a balacera en Los Lavaderos

Isaí Pérez Guarneros -
La fiscal general del estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó este jueves que Julio César N., alias “El Padrino” y señalado como líder...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025