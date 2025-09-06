Balacera en carretera Ahuazotepec–Zacatlán deja dos hombres muertos

Esta tarde se registró una balacera en la carretera federal Ahuazotepec–Zacatlán, a la altura de la gasolinera Las Lajas, en el municipio de Zacatlán, cuando un comando a bordo de una camioneta Ford Lobo de color negro abrió fuego contra dos hombres que viajaban en un Jetta Clásico Volkswagen de color azul.

El ataque ocurrió alrededor de las 16 horas, según testigos presenciales. Tras el tiroteo, el grupo armado que emboscó a los ocupantes del Jetta, identificados preliminarmente con los apodos de “El Vaquero” y “El Vidrios”, emprendió la huida.

Automovilistas que circulaban cerca de la gasolinera solicitaron auxilio a través del 911, por lo que al sitio acudieron agentes de la Policía Municipal de Zacatlán y de la Policía Estatal.

Paramédicos que acompañaron a los uniformados confirmaron que los dos hombres a bordo del vehículo compacto ya no contaban con signos vitales y presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la agresión habría derivado de un aparente “ajuste de cuentas” entre bandas criminales que operan en la región. En ese mismo sentido, indicaron que las víctimas tendrían antecedentes delictivos.

Al lugar también arribaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes en coordinación con policías locales acordonaron la zona y esperaron la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, la vialidad que conecta Ahuazotepec con Zacatlán permanecía acordonada y con afectaciones parciales a la circulación. Además, fuerzas de seguridad implementaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables, aunque no se reportan detenciones.

Te recomendamos: En el primer cuatrimestre aumentaron 10% los homicidios en Puebla; se cometen 2.5 asesinatos al día: Federación