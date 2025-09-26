Viernes, septiembre 26, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Balacera contra vivienda en Naupan deja sin vida a un menor de 1 año y 8 meses

Isaí Pérez Guarneros

Una balacera contra un domicilio en la comunidad de Cuahuihuitzotitla, perteneciente al municipio de Naupan, en la Sierra Norte del estado, derivó en el homicidio de un menor de apenas 1 año y ocho meses, así como en una herida en la mano del padre de la víctima, un carnicero de 28 años.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque ocurrió la noche del martes. En el interior de la vivienda, construida con techo de lámina, los habitantes escucharon diversas detonaciones de arma de fuego. Las balas atravesaron la techumbre: una impactó en el cráneo del menor, provocándole la muerte instantánea, mientras que otra se incrustó en la mano derecha del padre.

Cuando cesaron los disparos, la familia intentó huir del lugar y, en medio del impacto por la tragedia, trasladaron por sus propios medios al niño y al hombre herido al Hospital General de Huauchinango.

Sin embargo, los médicos únicamente confirmaron que el daño en el menor era irreversible, en tanto que el padre recibió atención médica y se determinó que la lesión no ponía en riesgo su vida.

Aunque el ataque se registró la noche del martes, fue hasta la tarde del jueves que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el homicidio del menor y por la lesión dolosa cometida contra su padre.

En el lugar de los hechos se constató que la camioneta de la familia, una Ford Lobo de color vino, también presentaba múltiples impactos de bala. Además, durante la toma de testimonios, el padre aseguró no tener conflictos previos con alguna persona.

Será la FGE la instancia encargada de esclarecer el origen de la agresión. Hasta el momento no se han identificado antecedentes de disputas en la comunidad, que, de acuerdo con el Inegi, cuenta con poco más de 500 habitantes.

