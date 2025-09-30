Lunes, septiembre 29, 2025
NoticiasInternacional

Bajo fuego y sin incubadoras: bebés en Gaza libran ataques israelíes a hospitales

Pires estuvo en la ciudad de Gaza el mes pasado, donde vio a uno de los bebés: una niña prematura llamada Narges que, dijo, fue extraída del vientre de su madre muerta de un disparo en la cabeza. Foto unicef.org
Pires estuvo en la ciudad de Gaza el mes pasado, donde vio a uno de los bebés: una niña prematura llamada Narges que, dijo, fue extraída del vientre de su madre muerta de un disparo en la cabeza. Foto unicef.org
La Jornada

Ginebra. La organización de la ONU para la infancia (UNICEF) pidió este lunes una evacuación inmediata para salvar al menos a 25 bebés enfermos o prematuros en incubadoras en la ciudad de Gaza, mientras Israel intensificó su ofensiva terrestre bombardeando durante la noche un hospital que alberga a cerca de la mitad de ellos.

Las autoridades sanitarias palestinas informaron que los tanques están rodeando la zona cercana al hospital Al Helo, donde hay al menos 12 bebés en incubadoras. Los médicos señalaron que el lugar fue bombardeado. Un vídeo obtenido por Reuters mostraba las habitaciones y camas del hospital sembradas de escombros.

“Es hora de trasladarlos porque la ciudad de Gaza se convirtió de nuevo en una zona de combate, pero ¿trasladarlos adónde? No hay ningún lugar seguro al que puedan ir”, declaró a Reuters, Ricardo Pires, vocero de UNICEF.

Las autoridades israelíes no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. La evacuación de los bebés, muchos de ellos recién nacidos, significa trasladarlos a carros improvisados, envueltos en mantas con suministros portátiles de oxígeno y goteros, explicó Pires. Aun así, podrían estar expuestos a infecciones, a temperaturas variables o podrían agotarse los suministros durante el traslado.

Trasladarlos parece la mejor opción que tenemos ahora… pero al mismo tiempo es muy arriesgada“, añadió. No estaba claro de inmediato qué hospitales podrían acoger a los bebés, ya que muchos de los recintos están dañados, abarrotados y sufren carencias.

Pires estuvo en la ciudad de Gaza el mes pasado, donde vio a uno de los bebés: una niña prematura llamada Narges que, dijo, fue extraída del vientre de su madre muerta de un disparo en la cabeza. “Estamos muy preocupados, no sólo por ella, sino por todos los demás bebés”, afirmó que los esfuerzos por contactar con su padre y sus médicos desde el bombardeo fueron infructuosos.

En la ciudad de Gaza hay más bebés que incubadoras y algunos de ellos están compartiéndolas, denunció también que Israel había denegado algunas peticiones para importar más. Pires afirmó ver cuatro en una incubadora el mes pasado. No fue posible ponerse en contacto con las autoridades israelíes para que comentaran la acusación de que habían denegado solicitudes para traer incubadoras.

Cientos de miles de gazatíes se vieron desplazados por la ofensiva contra el norte de Gaza, azotado por la hambruna y donde la escasez está empeorando. Israel amenazó que no detendrá los combates a menos que Hamas libere a todos los rehenes y se rinda definitivamente.

Puedes leer: “Vivimos con los muertos”: desplazados de Gaza se refugian en un cementerio

Temas

Más noticias

Nacional

DEA anuncia decomiso de un millón de pastillas falsas y toneladas de droga vinculadas al CJNG

La Jornada -
la redacción La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó sobre una operación realizada del 22 al 26 de septiembre de 2025 contra el...
Internacional

Trump anuncia “plan de paz” en Gaza sin consultar a Hamas; Netanyahu lo acepta

La Jornada -
Ap, Reuters, Afp y Europa Press Washington. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron que acordaron un plan para terminar...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Trump anuncia “plan de paz” en Gaza sin consultar a Hamas; Netanyahu lo acepta

La Jornada -
Ap, Reuters, Afp y Europa Press Washington. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron que acordaron un plan para terminar...

La Flotilla Global Sumud zarpa de nuevo a Gaza; rechaza propuesta italiana para entregar carga por Chipre

La Jornada -
Sputnik Tel Aviv. Una flotilla internacional que permaneció varios días en aguas griegas llevando a cabo reparaciones zarpa de nuevo hacia Gaza, donde unos 500...

El muerto 47.976

Joan Boada
Leo en diversos medios de total confianza que el número de asesinados por el gobierno genocida de Israel supera la cifra de 65.000 y...

Más noticias

DEA anuncia decomiso de un millón de pastillas falsas y toneladas de droga vinculadas al CJNG

La Jornada -
la redacción La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó sobre una operación realizada del 22 al 26 de septiembre de 2025 contra el...

Trump anuncia “plan de paz” en Gaza sin consultar a Hamas; Netanyahu lo acepta

La Jornada -
Ap, Reuters, Afp y Europa Press Washington. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron que acordaron un plan para terminar...

Juez de NY ordena a Tv Azteca retirar demandas en México; deuda ya supera 500 mdd

La Jornada -
Dora Villanueva Un juez del Distrito Sur de Nueva York ordenó a Tv Azteca desistir de un par de demandas que la televisora presentó en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025