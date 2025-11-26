Bajan en 45% los feminicidios y 48.6% la trata de personas en Puebla: Armenta

Hasta en 45 por ciento ha disminuido el delito de feminicidios en el estado de Puebla, mientras que la trata de personas fue de 48.9 por ciento, como resultado de la implementación y fortalecimiento de una red de 44 Centros Libre y Casas “Carmen Serdán”, afirmó este martes el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En rueda de prensa, efectuada en el CIS de Angelópolis, el mandatario precisó que en lo que va del año se han registrado 22 feminicidios, 18 casos menos que los 44 registrados en 2024.

En el delito de trata de personas, dijo que pasó de 37 denuncias registradas en 2024 a 19 casos, en lo que va del año.

En el caso del feminicidio, Armenta Mier explicó que ha experimentado una reducción significativa desde que se puso en marcha la estrategia de los Centros Libre y Casas “Carmen Serdán”, que inició con una baja del 20 por ciento en asesinatos contra mujeres, avanzó en un 55 por ciento y en la actualidad se encuentra en 45 por ciento.

Destacó que la estrategia, que articula la labor de la Federación, el estado y los municipios, busca ofrecer una atención integral y descentralizada a las mujeres víctimas de violencia, que ha dado resultados tangibles.

El morenista dijo que la columna vertebral de esta estrategia para eliminar la violencia contra las mujeres son los Centros Libre y las Casas “Carmen Serdán”, cuya principal vocación es disminuir el feminicidio a través de diversos servicios.

Informó que se ha brindado atención a más de 154 mil personas en todos los 25 Centros Libre, incluyendo las 19 Casas “Carmen Serdán”.

El gobernador afirmó que el incremento de la confianza ha llevado a que se inicien casi 5 mil carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en este universo de atención, lo que interpretó como una señal de que “ha crecido la denuncia por violencia de género”.

Expuso que los centros ofrecen consultas psicológicas, legales, de nutrición y trabajo social, con la participación de nutriólogas, trabajadoras sociales, peritas, ministeriales públicas y médicas legistas, garantizando un servicio especializado y sin revictimización.

A lo largo de los meses de operación, Alejandro Armenta informó que se ha albergado a casi 500 mujeres, y se ofrecen actividades productivas y talleres para la autonomía económica de las víctimas, combatiendo la dependencia de su violentador.

Poder Judicial debe garantizar la justicia

Por otro lado, Alejandro Armenta hizo un llamado al Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para agilizar los procesos judiciales en casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.

Reconoció los cambios recientes dentro de ambas instituciones y expresó su confianza en que estas modificaciones ayuden a dinamizar la procuración e impartición de justicia.

“Hacemos un llamado respetuoso al Poder Judicial. Ha habido cambios en el Poder Judicial y en la Fiscalía del Estado y yo estoy seguro que esos cambios van a ayudar a avanzar, a agilizar los procesos”, confió.

Advirtió que la violencia no es una opción en su administración y que el objetivo es asegurar que Puebla siga siendo un “estado referente” en la protección y aplicación de los derechos de las mujeres, sin importar el origen de la agresión.

Enfatizó la necesidad de un trabajo coordinado para garantizar la justicia para las víctimas, destacando que su gobierno está comprometido a luchar contra todas las formas de violencia.

