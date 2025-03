Baja la producción de Faurecia y despide a 50 trabajadores

50 trabajadores de Faurecia fueron despedidos, debido a disminución en la demanda de componentes para la industria automotriz; se espera que en los próximos meses otros 110 obreros sean dados de baja.

Lo anterior fue confirmado por Iván González Buendía, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, Electrónica y Comunicaciones en General, quien en entrevista con La Jornada de Oriente expuso que se les liquidó con más del 100 por ciento y existe la posibilidad de que en un futuro se les recontrate.

“Los proyectos a los que les fabricamos bajan de demanda. Entonces, al bajarnos de demanda, lo que se provoca es que tengamos que reducir de tres turnos a dos turnos en varios de los proyectos. Ese es el tema, pero realmente las 160 bajas no se habían dado, hasta apenas se están (dando) hasta completar ese número”.

Comentó que este grupo de 50 obreros es el primero que se da de baja en el presente año.

El dirigente sostuvo que los delegados sindicales estuvieron apoyando a los trabajadores removidos, de los cuales algunos ya habían manifestado tener intención de dejar de laborar en la empresa para emprender nuevos proyectos o porque ya no les era conveniente realizar trayectos hasta plantas donde fueron reubicados, toda vez que las rutas de transporte de personal no pasan cerca de donde viven.

Las liquidaciones que recibieron, dijo, fueron superiores a lo que marca la ley y en algunos casos rebasaron los 300 mil pesos.

“Se les está liquidando más allá del 100 por ciento, cuando no hay apoyo, cuando no hay intervención de la organización sindical, es cuando te das cuenta que la empresa los da de baja y no los liquida como debe ser. Aquí les están dando 12 días por prima de antigüedad, prima de compensación los 20 días, y les están dando una pizcachita más”.

González Buendía sostuvo que la relación laboral concluyó en buenos términos y que en cuando exista oportunidad de recontratarlos lo harán, toda vez que se trata de personal calificado y capacitado.

De igual forma, comentó que pudieran ser más de 160 los despedidos en los meses por venir, si es que en Estados Unidos se aplican aranceles a las importaciones automotrices mexicanas.

No obstante, acotó que también es posible que aun con los gravámenes no hubiera impacto alguno.

Manifestó que no hay nada definido y único que prevalece hasta ahora es la incertidumbre.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz cuenta con 5 mil 400 agremiados, los cuales recientemente obtuvieron 7 por ciento de incremento salarial más 1.5 por ciento en prestaciones.