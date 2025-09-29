Bad Bunny estará a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny volverá cinco años después al espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl, aunque en esta ocasión lo hará a lo grande, pues fue anunciado como el protagonista de uno de los shows más esperados del año.

Con un video de escasos segundos, en el que se ve al cantante portorriqueño con el sombrero de paja típico de la isla borinqueña, Bad Bunny anunció su presencia en el juego, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La presentación en el estadio californiano se realizará en un pequeño espacio de su apretada gira, que durante los primeros meses de 2026 lo llevará a varias ciudades de Sudamérica.