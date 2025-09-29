Lunes, septiembre 29, 2025
NoticiasEstado

En Puebla, van 15 mil baches tapados y se repavimentarán 37 calles: Infraestructura

Trabajos de bacheo en calles de la zona metropolitana de Puebla como parte del programa estatal de rehabilitación vial.
Trabajos de bacheo en calles de la zona metropolitana de Puebla como parte del programa estatal de rehabilitación vial. Foto:Es imagen
Yadira Llaven Anzures

Ante la ola de quejas ciudadanas por el deterioro de la red vial, el gobierno del estado de Puebla aceleró el programa de bacheo y rehabilitación, logrando tapar cerca de 15 mil baches en la capital y municipios de la zona metropolitana, además de anunciar la repavimentación completa de 37 vialidades en el corto plazo.

En entrevista, el secretario de Infraestructura del estado, José Manuel Contreras, destacó que el avance se debe a la adquisición de módulos de maquinaria por parte del Gobierno del Estado, lo que ha permitido una intervención masiva en las calles.

Contreras precisó que el programa de bacheo cubre la capital poblana y el resto de la zona metropolitana. En la ciudad de Puebla, informó que el Estado aporta la maquinaria y los materiales, mientras que el ayuntamiento contribuye con la nómina de los trabajadores.

El funcionario estatal destacó que el bacheo es solo la primera fase, por lo que adelantó que la próxima semana, una vez que reciban cuatro módulos de maquinaria adicionales, comenzarán con la repavimentación completa de 37 calles, incluyendo vialidades primarias y secundarias.

“Estamos en un promedio de 37 calles que vamos a atender. Va a ser de todo en la capital y la zona conurbada de Puebla, ya nos vamos a meter a las colonias también”, afirmó Contreras.

Socavón de Huejotzingo, listo en dos semanas

Respecto al colapso del bulevar Aeropuerto en Huejotzingo, el secretario de Infraestructura aseguró que la rehabilitación de la obra estará concluida en dos semanas.

Explicó que la falla se originó por la oxidación de los tirantes de las placas de concreto que sostenían el puente. Sin embargo, comentó que las lluvias de los últimos días agravaron la situación, provocando su desprendimiento y caída.

Para evitar fallas futuras, dijo que el gobierno estatal decidió intervenir el bulevar en su totalidad, tras detectar la misma debilidad estructural en el lado opuesto de la vía.

Finalmente, José Manuel Contreras fue enfático al señalar que los recursos para esta rehabilitación fueron cubiertos en su totalidad por el gobierno del estado, y que el ayuntamiento de Huejotzingo, a cargo de Roberto Solís, no participó en los trabajos.

