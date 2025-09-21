Automovilistas denuncian bache peligroso en autopista México-Puebla

Automovilistas alertaron sobre la presencia de un bache de más de un metro de longitud en la incorporación a la autopista México-Puebla, a la altura del Hospital de Traumatología y Ortopedia.

Según testimonios compartidos en redes sociales, es frecuente observar vehículos con las llantas ponchadas por el hoyo, ya que se trata de una vía rápida y resulta complicado para los conductores detectarlo con anticipación para evitar caer.

El bache tendría más de un mes sin ser atendido por las autoridades, por lo que usuarios de la vía hicieron un llamado para cubrirlo y evitar accidentes.

Cabe señalar que tanto el gobierno del estado como la administración municipal llevan a cabo labores de bacheo en diferentes vialidades de la capital poblana, sin embargo, estos trabajos no han llegado a este sitio.