Aztecas van al mundial de Taekwondo de Poomsae

Roy Martínez y Sandra Guzmán, integrantes del Equipo Representativo de Taekwondo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participarán en el World Taekwondo Poomsae Championships 2024, a celebrarse del 30 de noviembre al 4 de diciembre en Hong Kong.

En este encuentro, el estudiante asistirá como formista y la entrenadora asistente de los Aztecas como referee.

Para este evento, Roy ganó su lugar durante el Selectivo Nacional de Poomsae o Formas realizado en Villahermosa, Tabasco, compitiendo en una categoría de 18 a 30 años con gente de mucha experiencia incluyendo a medallistas mundiales, lo cual da un valor especial a la clasificación y lo preparó para competir contra lo mejor del mundo en la modalidad de freestyle.

“Al estar cumpliendo un sueño me siento muy orgulloso de mí mismo, de lo que he logrado y estoy muy agradecido con todos los que me han apoyado, espero que este campeonato me sirva mucho para crecer como persona y seguir dando resultados para la universidad”