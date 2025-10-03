Viernes, octubre 3, 2025
Aztecas UDLAP consigue primer triunfo de temporada

El equipo femenil de volibol derrotó a la UP Guadalajara

Aztecas de la UDLAP debutan como local con victoria en volibol femenil y abren jornada intensa de torneos Conadeip
Leopoldo Aguilar

En su primer partido como local, las Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) vencieron al representativo de volibol femenil de la UP Guadalajara en tres sets seguidos, demostrando una mayor determinación para competir en el torneo organizado por la Conadeip y dando pauta al resto de la tribu verde para que haga su mayor esfuerzo, por conseguir el triunfo en cada uno de los 10 juegos programados para este fin de semana.

El Gimnasio Morris Moe Williams de la UDLAP volvió a abrir sus puertas, para que decenas de estudiantes, familiares y miembros de la comunidad se dieran cita para apoyar al conjunto local, quien mostró un juego sólido, coordinado y enérgico desde el primer saque para ir acumulando puntos y que el marcador terminara a su favor por 3 sets a 0, con parciales de 25-20, 25-14 y 25-17.

Tras este buen resultado para las Aztecas, quedó la pauta para que sus compañeros de la tribu verde den lo mejor de sí en una jornada intensiva que durará dos días.

El viernes arrancará con cinco encuentros prácticamente consecutivos: a las 11 horas las Aztecas de volibol femenil reciben al ITESM Guadalajara; terminando será el turno del equipo de volibol varonil enfrentar a la Anáhuac Querétaro; simultáneamente, a las 13 horas, el conjunto de soccer varonil se medirá con la UP CDMX; a las 16 horas se regresan los reflectores al Moe Williams para el duelo de baloncesto femenil ante los Borregos Monterrey y acabando será el partido varonil, a las 19 horas.

El sábado se vivirá una jornada intensa con partidos que se extenderán hasta el anochecer. A las 8 horas iniciará la visita del equipo de soccer femenil al ITESM CEM; a las 10 y 13 horas, los equipos de baloncesto femenil y varonil son anfitriones del partido ante el CEU, respectivamente. Igualmente, a las 13 horas el Templo del Dolor vivirá el juego de futbol americano entre los Aztecas de la UDLAP y Borregos Guadalajara; y todo termina a las 19 horas con el enfrentamiento ante el representativo de volibol varonil de la UNAM.

