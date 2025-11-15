Aztecas se quedó muy cerca de semifinales

Los Aztecas de la UDLAP se quedaron muy cerca de llegar a las semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes al caer por 35-34 ante los Borregos Ciudad de México al fallar el punto extra que empataba el partido que se realizó en la capital del país.

Por su parte los Borregos CCM tuvieron que sobreponerse a múltiples imponderables, como las lesiones de dos de sus jugadores importantes a la ofensiva: el quarterback Jorge Emilio González (7) y el receptor Carlo Confalonieri y lograron bloquear el intento de punto extra que daría el empate a los Aztecas UDLAP, a poco más de dos minutos del final y conseguir su primer boleto a semifinales.

Antes de salir lesionados Jorge Emilio y Carlo, José Rodríguez acercó 6-7 a los Borregos CCM con acarreo de siete yardas, ya que el intento de punto extra de Luis Eduardo Velázquez fue bloqueado por Ahmir Núñez, en acciones del primer cuarto.

En el segundo período, Jorge Emilio González conectó pase de nueve yardas con Enrique Sánchez para darle voltereta a la pizarra 12-7; Mario Iván Ruiz corrió cinco yardas para darle nuevamente la voltereta al marcador 20-14 y antes de irse al descanso de medio tiempo.

Jorge Emilio González conectó su segundo pase del juego, al encontrar las manos de Bruno Zuradelli con envío de 39 yardas y volver a darle la vuelta a la pizarra, ahora por 28-21 con la conversión de Gustavo Sandoval a pase de Iker Colín (5), quien suplió a Jorge Emilio por una lesión en su hombro.

Durante la primera mitad, los Aztecas estuvieron tres veces arriba en la pizarra: 7-0, con acarreo de una yarda de Juan José Acosta Miller; 14-12, con pase 30 yardas de Luis Adelfo Aguirre a Héctor Chacón; y 21-10, con regreso de kickoff de 102 yardas de Iván de Jesús Ramírez y los extras de José Manuel Chumacero.

Su rival en semifinales serán los Auténticos Tigres de la UANL, que vencieron 28-7 a los Linces de la UVM, visitándolos el próximo viernes, en el estadio Gaspar Mass.

El veterano Iker Colín, tomó el lugar de Jorge Emilio González y completó un pase de touchdown de 47 yardas con Gustavo Sandoval (16) para que los Borregos tomaran ventaja de 35 puntos a 21 en la parte final del tercer cuarto.

Pero los Aztecas lograron acercarse gracias a dos acarreos de touchdown de Bruno Mercado, de dos (35-28) y cuatro yardas y con el último se acercaron 35-34, a poco más de dos minutos del final.

Pero para su mala fortuna, el intento de punto extra de José Manuel Chumacero fue bloqueado por Martín Alejandro Martínez y eso les significó ser eliminados.

En el sumario final de estadísticas, los Borregos Ciudad de México sumaron 319 yardas totales, 235 por aire y 84 por tierra por las 328 de los Aztecas, de las cuáles, 224 fueron terrestres y 104 aéreas, entregando dos balones.

