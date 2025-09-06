Sábado, septiembre 6, 2025
Aztecas con gran exhibición defensiva inicia con triunfo su camino

Los Aztecas de la UDLAP rompieron su mala racha fuera de casa desde 2019 al vencer 17-7 a Pumas CU en la jornada inaugural de la ONEFA
Leopoldo Aguilar

Los Aztecas de la UDLAP rompieron una racha negativa de victorias fuera de casa que se mantenía desde 2019, al vencer este viernes en la jornada inaugural de la temporada 2025 de la ONEFA a los Pumas CU por 7-17.

Raúl Rivera regresó 10 años después al campo de CU, esta vez con el uniforme del rival, y presentó a un equipo con defensiva sólida, que recuperó 4 balones, mientras que el ataque terrestre acumuló más de 164 yardas para asegurar el triunfo.

El duelo inició con dominio de las defensivas, dejando el primer periodo sin anotaciones. En el segundo cuarto, la defensiva verde generó una buena posición de campo que derivó en la anotación de Bruno Mercado con un acarreo de una yarda.

Antes del descanso, otra intercepción de los Aztecas les permitió irse con ventaja de 0-7 al medio tiempo. En el tercer cuarto, ambos equipos se fueron en blanco.

En el último periodo, Sergio Valdés provocó un balón suelto con una gran tackleada en línea de gol, que Ricardo del Bosque recuperó y regresó hasta la anotación, ampliando el marcador a 0-14.

Los Pumas respondieron con un pase de anotación de Lenin Garza para Hussein Santillán de 3 yardas, acortando la diferencia. Sin embargo, la ofensiva terrestre de los Aztecas manejó el reloj y preparó el escenario para el gol de campo de José Manuel Chumacero, sellando el 17-7 definitivo.

