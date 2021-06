Tras la elección, hay ayuntamientos que siguen vinculados a la delincuencia: gobernador

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que candidatos, quienes seguramente serán autoridades municipales en Puebla, por las tendencias que ha marcado el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), están vinculados a grupos delincuenciales, por lo que las autoridades estatales no les perderán de vista.

“Se mantuvieron ayuntamientos que evidentemente tienen vínculos con delincuentes, sí se mantuvieron y vamos a estar pendientes de que esto no proteja a delincuentes y otros”, aseveró el mandatario en la conferencia de prensa que brindó hoy desde Casa Aguayo.

Sin embargo, apuntó que otras alcaldías estarán en manos de nuevos políticos, sin nexos con actividades ilícitas, como la de Venustiano Carranza, que desde hace varios trienios era gobernada por la familia Valencia, a la que Barbosa ha identificado como vinculada al crimen organizado:

“Se invirtió ya la realidad en ellos, entonces son las que vamos rescatando, vamos recuperando”, aseveró.

Y remató: “Yo me siento muy satisfecho, en extraordinaria relación con todos los ayuntamientos. Una vez que haya resultados derivados del cómputo empezaré a tener contacto con todos, con todos, no me voy a esperar a más porque tenemos que platicar y tenemos que darles la mano, apoyarlos”.

“Hay que esperar los resultados oficiales para que se determine qué partidos conservan su registro y qué partidos van a tener presencia en el Congreso. Yo voy a tener diálogo político con todos los partidos, con todos los que tengan registro, es una recomposición, como ocurre cada elección, del mapa electoral. El gobierno del estado va a tener diálogo con todos los alcaldes y alcaldesas de todo el estado, provengan del partido donde provengan. Así lo hizo en los tres años anteriores y por eso tengo una relación tan satisfactoria con todos”, indicó.

Y aseveró: “Créanme que el ejercicio del poder público debe ser un regocijo, porque el gobernante disfruta del trato de la gente. Yo siempre lo he distinguido así, quien no disfrute del trato de la gente pues que se dedique a otra cosa, entonces yo disfruto del trato de todos”.

Anunció: “Ya estamos empezando a preparar los cursos de capacitación a los alcaldes y a sus ayuntamientos entrantes. Tenemos que preparar las tomas de protesta, entrega-recepción, es decir, prepararlos ya. En los términos de ley son muy claros de cómo se llevan a cabo y ya y empezar a trabajar con ellos como establece la ley”.

“Hay que tener mucha idea de qué es la autonomía municipal, es una fortaleza, no es una debilidad, hay que orientarlos mucho en ciertas acciones recaudatorias, de seguridad pública. El cuidado de sus finanzas como ayuntamiento es muy importante, porque luego se descuidan y luego tienen problemas”, concluyó Barbosa.