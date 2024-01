Ayuntamiento de Puebla proseguirá obra pero no la promocionará por veda, anuncia el edil

Durante la campaña electoral local, que va del 31 de marzo al 29 de mayo, el gobierno de la ciudad de Puebla no se irá a “dormir” si no que continuarán las acciones y programas, afirmó el alcalde, Adán Domínguez Sánchez.

En conferencia de medios subrayó que lo único que la ley electoral impide es la promoción de las actividades del ayuntamiento como “logros”, por lo que el gobierno municipal será cuidadoso de esa situación.

Subrayó que la legislación en la materia permite tratar con un enfoque informativo las actividades del gobierno, por lo que se apegará a esos lineamientos.

“Las acciones del gobierno municipal funcionarán de manera permanente. Durante la campaña no quiere decir que el ayuntamiento se vaya a dormir si no que no puede promocionar sus acciones de gobierno”, indicó.

Cabe recordar que el artículo 217 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla establece que “para garantizar la equidad en las campañas electorales durante el tiempo que comprendan las mismas y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes públicos, los órganos autónomos, los municipios, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipales o cualquier otro ente público, salvo las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para los programas de protección civil en casos de emergencia, así como los que acuerde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

El artículo agrega que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Cabe subrayar que según los tiempos establecidos en la legislación electoral, el periodo de campañas electorales en ellos estados inician el 31 de marzo y terminan el 29 de mayo.