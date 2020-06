Ayuntamiento habilita línea telefónica para atender violencia de género

La morenista Claudia Rivera Vivanco acusó que desde su llegada a la presidencia municipal, junto a sus compañeras de gabinete, han sido objeto de violencia política de género de manera sistematizada por parte de actores políticos y sociales, por el simple hecho de estar al frente del gobierno de la ciudad de Puebla y tomar las decisiones.

Por esta razón, este jueves anunció que habilita una línea telefónica durante la pandemia por Covid-19, para atender psicológicamente a hombres que presentan emociones de odio, ira, miedo y depresión, a fin de atender la problemática, desestructurar el pensamiento machista y crear nuevas relaciones paritarias y equitativas con sus parejas, con sensibilización y reeducación.

“A veces se piensa que, cuando llegamos a estos espacios, las mujeres nos libramos de la violencia, pero no es así. No tenemos que permitirlo, han sido muchos actores políticos y sociales que siguen vertiendo una descarga de violencia sistemática, no solo con mi persona, sino con otras muchas mujeres”, denunció.

Expuso que la deconstrucción de la violencia machista es una tarea de todos, que debe darse desde la primera infancia para erradicar pensamientos insanos.

Por lo que urgió a no normalizar la violencia, pues destacó que aspira a que más mujeres sigan en espacios públicos, y su obligación es trabajar para que no padezcan lo mismo.

En su oportunidad, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Catalina Osorio Pérez, dijo que la violencia política de género es imperdonable e injustificable, cuando las diferencias se podrían dirimir en el diálogo, la discusión, el consenso y la negociación.

La también defensora de los derechos humanos acusó que en lugar de ello los agresores discriminan y se mofan.

“He revisado muchas veces las redes de la presidenta, las mías y de otras compañeras de la administración, y es una vergüenza lo que el machismo hace. Sabemos que hay troles, que les pagan para eso, pero quien les paga efectivamente es un macho que lo que busca es criticar, denostar, humillar a la presidenta y sus funcionarias”, argumentó.

Habilitan línea telefónica para atender a hombres con sentimientos de ira o depresión

Actualmente, en la ciudad de Puebla, ocho de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia, principalmente de su pareja sentimental, dio a conocer la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del gobierno municipal.

Por ello, Claudia Rivera afirmó que es importante atender a las mujeres, que representan el 52 por ciento de la población, así como a la otra mitad que son los hombres y quienes sistemáticamente han sido los generadores de la violencia.

La edil informó que en el gobierno de inclusión se busca hacer justicia social de empoderamiento auténtico de las mujeres, debido a que no han tenido las mismas oportunidades que los hombres.

Dijo que a las mujeres les ha costado trabajo acceder a espacios de toma de decisiones y a lugares que les permitan desarrollarse, brecha que desde su gobierno se busca abatir.

Rivera Vivanco enfatizó que la atención que dará vía telefónica la Secretaría para la Igualdad a hombres es para contraer el índice de violencia intrafamiliar.

Para el jefe del Departamento de Nuevas Masculinidades, Luis Berrra Rosas, la violencia que ejercen los hombres es multifactorial, desde vivir con cambios emocionales como la depresión, la ira o el miedo hasta derivar del consumo de alcohol y drogas.

Con el objetivo de atenderlo, puso a disposición del número telefónico: 2223137787, que está encaminado a combatir la violencia hacia las mujeres, atendiendo a los agresores y sus problemáticas a las que se enfrentan diariamente.

En lo que va de la pandemia, informó que han dado asesoría a 108 hombres y 274 niños.

“Les pedimos a los hombres que se acerquen a nosotros cuando tengan estrés, miedo o ira y recibieran atención”, invitó de manera abierta.

Se han atendido a 252 mujeres por violencia durante la pandemia

Al final, la directora de Prevención de la Discriminación y Violencia de Género, Vianeth Rojas, informó que al corte de la tercera semana de junio, han atendido psicológicamente a 123 mujeres de forma presencial y 129 vía telefónica.

Asimismo, precisó que han brindado 50 asesorías jurídicas presencial y 71 vía telefónica.

Se trata de un total de 252 mujeres atendidas psicológicamente, y 121 a las que se les brindó orientación jurídica.

Dijo que también han entregado 63 despensas a miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), así como a trabajadoras sexuales.

Recordó que continúan otorgando asesoría psicológica y jurídica los siete días de la semanas, las 24 horas, a través del número telefónico: 24 22 21 67 84 95, donde el 70 por ciento de las mujeres que han solicitado ayuda es por violencia de pareja.

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria, concluyó que se ha mantenido el mismo número de llamadas de auxilio a la dependencia municipal.