Ayuntamiento de Puebla ignora opinión de comerciantes en el tema de parquímetros; CCH pide reunión con Movilidad

El dirigente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCCH), José Juan Ayala Vázquez, reprochó de nueva cuenta que el ayuntamiento de Puebla se niegue a dar detalles de la operación de los parquímetros, cuya puesta en marcha se ha aplazado por cuarta ocasión.

En entrevista, comentó que hasta ahora los propietarios y encargados de los negocios que se ubican en la zona donde estarán instalados los aparatos, solo se han enterado de las tarifas y algunos otros datos a través de las notas publicadas en medios de comunicación.

Exhortó a la secretaría de Movilidad municipal a realizar una reunión con todos los agremiados al CCCH, para explicarles a fondo el proyecto.

Recalcó que si bien hay una necesidad de mejorar la dinámica de traslados en la capital del estado, no se puede ignorar la opinión de los comerciantes.

“Pero si no nos llaman y solamente nos informan de lo que ya decidieron, lamentablemente pasa lo que el día de hoy, pueden tener buenas intenciones, pero no llegar a buenos términos porque no hay buena comunicación”, externo.