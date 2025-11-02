Domingo, noviembre 2, 2025
Ayuntamiento de San Pedro Cholula cobra saneamiento de agua sin hacerlo, acusa Romero
Martín Hernández Alcántara

El Ayuntamiento de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández Díaz, ha incurrido en omisión, negligencia y violaciones ambientales en el manejo del agua potable y las descargas residuales del municipio, administradas por el SOSAPACH (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cholula), acusó Julián Romero Tehuitzil, ambientalista especializado en temas relacionados con el recurso.

En su informe titulado “Crisis Hidráulica en SOSAPACH”, Romero advierte que el sistema local de agua carece de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, pese a que la autoridad municipal cobra por los servicios de potabilización, saneamiento y alcantarillado.

Según el documento, el pozo profundo ubicado en San Matías Cocoyotla suministra agua sin tratamiento, con parámetros fisicoquímicos fuera de norma, como alta dureza, presencia de metales —fierro, cobre magnesio y manganeso y otros elementos o compuestos químicos , lo que podría ocasionar daños a la salud pública.

El denunciante sostiene que el municipio no cuenta con certificados de calidad emitidos por la Cofepris y que se estarían violando diversas Normas Oficiales Mexicanas, entre ellas la NOM-127-SSA1-1994 (calidad del agua para consumo humano) y la NOM-001-SEMARNAT-2021, que regula las descargas en cuerpos federales.

Asimismo, acusa a la Comuna de permitir descargas residuales municipales mezcladas con efluentes industriales, incluyendo los provenientes de maquiladoras vinculadas con Volkswagen de México, que desembocan en los drenajes marginales del Río Prieto, dichas descargas con altos residuos químicos. Utilizados en agricultura y ganadería y dichos productos se consumen en la comunidad de Puebla, también dichas descargas contaminan el río Atoyac, considerado el segundo más contaminado del país.

Romero advierte que estas descargas contienen metales pesados como cadmio, relacionados con enfermedades renales y cáncer.

El ingeniero también denunció irregularidades en obras hidráulicas recientes, como la rehabilitación de la calle 10 Oriente —entre 5 de Mayo y 6 Norte, en el barrio de Jesús Tlatempa—, donde se sustituyeron tuberías de agua, sin renovar el drenaje sanitario, ni incluir colectores pluviales.

Romero Tehuitzil responsabilizó directamente a la presidenta municipal Tonantzin Fernández Díaz, por incumplir el Artículo Cuarto y 115, Constitucional, que reconoce el acceso al agua como un derecho humano, y por no coordinarse con dependencias federales para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

El denunciante exigió a la Auditoría Superior del Estado de Puebla realizar Auditorías técnicas y financieras al SOSAPACH y al ayuntamiento, para esclarecer el destino de los recursos recaudados y sancionar el incumplimiento de las normas NOM-002, NOM-003 y NOM-004 de la SEMARNAT, que regulan el tratamiento y reúso de aguas residuales.

