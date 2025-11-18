Ayuntamiento de San Andrés Cholula reprueba y se deslinda de la marcha de la generación z

El ayuntamiento de San Andrés Cholula, dirigido por Guadalupe Cuautle Torres, se deslindó de responsabilidad en los actos violentos registrados durante la marcha de la generación z en la ciudad de Puebla el 15 de noviembre. Lo anterior ocurrió después de que el gobernador Alejandro Armenta Mier acusara a un servidor público municipal de agredir con una piedra a una persona adulta mayor.
Por medio de un comunicado oficial, el gobierno municipal afirmó que condena cualquier forma de violencia, física, verbal, política o de género, provenga de autoridades, líderes de opinión o representantes partidistas. Destacó que “ha dado muestras a favor de la pluralidad de opiniones y como promotor de la tolerancia frente a manifestaciones individuales o colectivas”.
El ayuntamiento panista subrayó que en San Andrés Cholula y el estado de Puebla se fomenta la libertad de expresión siempre con respeto a la ley, y que todos quienes ejercen una función pública, política o partidista, deben conducirse con responsabilidad y contribuir a un ambiente de tolerancia y respeto a las diferencias.
En el comunicado se pidió reemplazar la violencia, la estridencia y el insulto por prudencia y mesura, reafirmando el compromiso de impulsar una cultura basada en valores democráticos. La administración reiteró que la condena es extensiva para cualquier expresión violenta, independientemente de la pertenencia política o el origen de la autoridad.
La postura municipal busca frenar señalamientos que dañen el clima de respeto y civilidad, mientras insiste en que la diversidad y la pluralidad deben defenderse sin caer en actos que atenten contra la integridad de las personas.
Cabe recordar que durante la mañanera de este lunes, el gobernador Alejandro Armenta hizo referencia a un individuo que, durante la manifestación de la generación Z, agredió a un adulto mayor, quien fue identificada como una persona presuntamente ligada a la nómina municipal de San Andrés Cholula.
“¿Qué buscaban? Endosarle al gobierno del estado un muerto. Eso es lo que querían, hay que decírselo, señores de comunicación, hay que decir las cosas como son. Querían un muerto para decir ‘fue el gobierno del estado’”, sentenció el titular del Poder Ejecutivo.