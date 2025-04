Ayuntamiento de Puebla registrará la propiedad de los Campos del Seminario para evitar su uso privado

El ayuntamiento de Puebla inscribirá ante el Registro Público de la Propiedad 54 mil de los 60 mil metros cuadrados que mide el terreno donde se ubican los llamados Campos del Seminario, mientras se mantiene el litigio por la franja restante de 6 mil metros cuadrados en el complejo deportivo, informó Mónica Silva Ruiz, síndico municipal.

En entrevista, la abogada destacó que a pesar de que el ayuntamiento cumplió con el ordenamiento judicial para dar acceso a la supuesta dueña de la franja en disputa de nombre, María del Rosario Tamayo Mena, esta última no quedó conforme y exigió a la autoridad que se abra una calle.

Al respecto, Mónica Silva afirmó que el gobierno municipal se inconformará jurídicamente ante tal petición, debido a que en el lugar nunca ha habido una vialidad, por lo tanto, no hay condiciones para abrirla.

Expuso que una vez que la estrategia legal se resuelva en los tribunales federales el gobierno municipal procederá a la indemnización de la supuesta dueña de la franja de 6 mil metros cuadrados, con lo que dicha franja también pasará a ser propiedad del ayuntamiento y se mantendrá como parte del complejo deportivo.

Recordó que los 6 mil metros cuadrados en disputa fueron expropiados por parte de la autoridad municipal durante el trienio de Claudia Rivera Vivanco, por lo que en cuanto se resuelva la inconformidad del ayuntamiento ante la justicia federal por la exigencia a abrir una calle se procederá a la indemnización.

“Desde 2021 ya está expropiada esa franja. Lo que está pendiente es que la autoridad esté conforme con la orden de dar acceso a la supuesta dueña, después de eso se dará paso a la indemnización con base en el valor catastral o comercial”, indicó.

Destacó que con la inscripción de la mayor parte del predio ante el Registro Público de la Propiedad se protege al inmueble para que tenga un uso recreativo y deportivo de los vecinos de la zona.

“En un acuerdo de Sindicatura que se realizó la semana antepasada ya hicimos la observación a fin de que se pueda inscribir la mayor parte del predio a nombre del ayuntamiento de Puebla. Ya se lo solicitamos al Registro Público de la Propiedad. También solicitamos la publicación en el Periódico Oficial por parte del gobierno del estado, con esto se completa el procedimiento de expropiación de la mayor parte del predio”, expuso.

El pasado 5 de marzo, la propia Mónica Silva se comprometió con habitantes del sur de la ciudad que la administración de José Chedraui Budib concluirá con el proceso de expropiación de los predios donde se encuentran los Campos del Seminario para que sean para uso social y no se los apropie un particular.

En una reunión con cientos de habitantes de las colonias Patrimonio, Vicente Guerrero y Leobardo Coca, en las instalaciones del complejo deportivo afirmó que el actual ayuntamiento está a favor de los vecinos en la defensa de los más de 60 mil metros cuadrados que componen el área recreativa.

No obstante, destacó que primero se debía dar cumplimiento a la orden judicial que obliga a dar paso a la particular María del Rosario Tamayo Mena, quien se ostenta como dueña de una franja de 6 mil metros cuadrados, acción que hasta el momento no ha sido satisfactorio para el juez federal, el cual exige que se abra una calle.

