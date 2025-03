Ayuntamiento de la ciudad de Puebla invertirá 31 mdp en presupuesto participativo durante 2025: Gómez

El ayuntamiento de la ciudad de Puebla invertirá este año 31 millones de pesos por concepto de Presupuesto Participativo en las 17 juntas auxiliares, informó Carlos Gómez Tepoz, secretario de Bienestar en el municipio.

El servidor público municipal informó que este presupuesto se aplicará en mobiliario en escuelas, dotación de pintura e impermeable.

Afirmó que las asambleas de ciudadanos son los que decidirán la forma en la que serán aplicados los recursos, por lo que ya se conformaron estas representaciones ciudadanas en las 17 juntas auxiliares del municipio.

Sostuvo que en total se organizaron 30 comités de este tipo en las 17 demarcaciones de la ciudad para hacer las peticiones correspondientes.

“En estas reuniones los vecinos de las demarcaciones votarán, por lo que más requieren en cada una las juntas auxiliares, para que sean agosto inicien las entregas”, indicó.

El pasado 20 de febrero el propio Gómez Tepoz informó que un total de 77 mil 690 personas, que representan 12 por ciento de las más de 600 mil que viven en situación de pobreza y marginación en la ciudad de Puebla carecen o no tienen acceso a agua potable.

Al participar ese día en la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) el servidor público afirmó que la mayor parte de estas personas viven en las juntas auxiliares de la periferia de la ciudad como San Francisco Totimehuacan, Canoa y San Andrés Azumiatla.

En entrevista, Gómez Tepoz subrayó que se trata de personas que no tienen acceso al líquido para satisfacer sus necesidades básicas, según indicadores del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi).

Indicó que esta cifra equivale a un total de 44 mil 566 viviendas no tienen el servicio de agua potable en todo el municipio.

Indicó que adicionalmente según indicadores del instituto hay un total de 77 mil 690 viviendas que no tienen tinacos; 197 familias no tienen acceso a electricidad y 475 mil familias no cuentan con calentadores solares.