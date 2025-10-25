Los 43 de Ayotzinapa: La verdad se empeña en salir, si hay quien la empuje*

Pareciera que los distintos gobiernos que han tenido el caso en sus manos buscan una misma cosa: garantizar la impunidad y no investigar, no dar con la verdad. Enrique Peña Nieto fabricó la “verdad histórica”; López Obrador decidió no tocar al Ejército, y ahora Sheinbaum dice que aplicará por “primera vez” la ciencia al caso. Mientras tanto, el dolor de las familias permanece, se profundiza, y el Estado parece querer extender ese dolor y ese sufrimiento.

Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa:

Cuando estábamos con lo del basurero de Cocula, en el gobierno de Peña Nieto, nosotros ya habíamos publicado nuestro informe, que mostraba que el escenario del basurero no había sucedido. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó su propio informe, que mostraba que tampoco había ocurrido. Aun así, la PGR nos forzó a que hiciéramos un nuevo peritaje, que nosotros pusiéramos tres expertos y ellos tres expertos para llegar a un consenso sobre qué había pasado. Nosotros dijimos siempre: “Confiamos en la ciencia, no tenemos ningún problema”; después lo que pasó fue un intento de manipulación de uno de sus supuestos expertos que llegó a entregar un informe que nunca fue firmado y que señalaron que no podían informar, porque habían firmado un contrato de confidencialidad. Y nunca se llegó a presentar ningún informe.

Nosotros tenemos confianza en las pruebas y en la investigación científica. Si llegan expertos al país distintos al GIEI, la primera tarea que van a tener que hacer es estudiar nuestros informes. Van a tener que discutir los informes, las pruebas que están ahí y, a partir de ahí, mostrar otras líneas de investigación. Tendrán que revisar también las propuestas de pruebas que nosotros hicimos y dejamos en la fiscalía; será parte de su tarea, y eso seguramente va a proporcionar nuevos elementos.

Yo siempre digo que la verdad se empeña en salir, si hay quien la empuje, y en este caso la verdad se empeña también porque hay quien la empuje y los familiares van a seguir en ese empeño. Y eso me parece que es lo más importante y a lo que hay que dar una respuesta que no genere más daño o más sufrimiento.

Fragmento de la entrevista: “Volver a la ‘verdad histórica’ sería un retroceso: Beristain, exintegrante del GIEI”

MANIFIESTO// LA COORDINADORA DE TRABAJADORES

Y LAS TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN COMUNITARIA PILARES Y COMUNIDADES ORGANIZADAS

Al pueblo de México

A la clase trabajadora

A las comunidades organizadas

Como frutos de la lucha del pueblo de México por la dignidad y la justicia, los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) son la consumación de la clase trabajadora por tener mejores condiciones de vida, una infraestructura accesible para su desarrollo, misma que asegure sus derechos fundamentales al arte, la educación, la cultura y el deporte. En este sentido, los PILARES son puntos clave para el desarrollo de las comunidades, centros de organización y de conciencia con miras a una completa transformación social.

Reconocemos que PILARES sostiene un estrecho vínculo con las comunidades, brinda herramientas para la superación social y personal, así como empleo a más de 5 mil TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN COMUNITARIA (TTEC), situados en las colonias, barrios y pueblos con mayor marginación social, que, durante más de 6 años, han dejado una huella imborrable en la memoria de la Ciudad de México.

Sin embargo, el carácter de corrupción, antidemocracia, nepotismo, abuso de poder, aunados a una larga lista de irregularidades, que pudren todo proyecto social y humano dirigido al pueblo, amenaza sus cimientos y lo lleva a ser no una base para el desarrollo de la organización y la conciencia del pueblo, sino solo un escaparate para la promoción política de determinados personajes que lo que menos les interesa es la organización popular y la educación comunitaria.

Parte también de sus incongruencias radica en el hecho de que quienes ahí laboramos ni siquiera somos reconocid@s como trabajadores, sino como becarios de un programa social, incluso a pesar de que la legislación en 2023 lo definiera como Subsistema de Educación Comunitaria PILARES: una modalidad de outsourcing oficial. El discurso dice “por el bien de todos, primero los pobres”, pero a los pobres que sostienen la infraestructura social de la Ciudad de México, nos conservan en el sótano de la precariedad y la inseguridad. ¿Cómo sostener la política social de los derechos, si en principio l@s TTEC no somos reconocidos como parte de la justicia social?

En estos PUNTOS DE LIBERTAD, se niega la libertad de expresión y organización a quienes ahí trabajamos, pues desde su creación han sido reprimidas tanto las voces críticas como los diversos intentos organizativos, violando con descaro los derechos y libertades que nos otorga la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado.

LOS PILARES SON PARTE DE LA LUCHA DE CLASE POR LA VIDA DIGNA

Si decimos que los PILARES son fruto de las luchas de los trabajadores y del pueblo de México, es porque todos los movimientos sociales históricamente han exigido que la educación, el arte, la cultura y el deporte no sean privilegios, sino DERECHOS de toda la sociedad, independiente de la clase social, creencia religiosa o filiación política. Entendemos esas demandas como el reflejo del proyecto PILARES, hoy Subsistema de Educación Comunitaria.

En ese sentido, su función radica en facilitar y promover la concientización y organización de las luchas del pueblo. No obstante, durante más de 6 años, la estructura vertical que se ha agudizado, en vez de coordinar, impone eventos, temarios, despidos. Ese tipo de estructura permite que los directivos la utilicen (JH) para hacerse publicidad personal, desviar el presupuesto, y rodearse de incondicionales que les permitan mantener el control para sus aspiraciones políticas personales o de grupo.

DEMOCRATIZACIÓN Y DIGNIFICACIÓN

De los 300 PILARES ubicados en la CDMX, en ninguno hasta hoy se toma en cuenta a las comunidades para ver sus necesidades, sus luchas, su historia, etc. Ni tampoco se habla a las comunidades ni de la situación actual de precarización y hostigamiento. Es decir, la comunidad es un sujeto sin organización, sin voz y sin voto. PUGNAMOS PORQUE EN TODOS LOS PILARES EL PUEBLO MANDE Y EL GOBIERNO OBEDEZCA.

PILARES con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, donde las comunidades activas tengan voz y voto en la dirección de sus espacios, valorando a la estructura para corregir los vicios creados y que ahora dañan el Subsistema al grado de poner en entredicho su funcionamiento y permanencia.

Para esto reconocemos como necesidad que las comunidades de cada PILARES se empoderen en un proceso colectivo de organización y concientización en conjunto con las y los Trabajadores de la Educación Comunitaria (docentes, promotores y talleristas), dentro de un proceso de lucha a largo plazo, encaminado a la transformación de una sociedad más justa e igualitaria.

La DIGNIFICACIÓN DE LOS PILARES significa precisamente su democratización y organización para la transformación social. Es un proceso de lucha y transformación permanente que pone las demandas de los trabajadores como: basificación, reconocimiento laboral, reinstalación para quienes han sido despedidos injustificadamente, al parejo con el avance organizativo de las comunidades, pues sin las comunidades no existe el PILARES que buscamos construir en comunidad.

Sin la concientización, organización y lucha de las comunidades NO PODREMOS LOGRAR NADA, NINGÚN DERECHO, NINGÚN RESPETO, es decir, la concientización y organización de los docentes y talleristas debe avanzar paralelamente a la organización de la comunidad de cada PILARES y esas organizaciones deberán mantener una coordinación y apoyo recíproco para protegerse de la represión de la estructura piramidal que no permitirá de salgan de su control.

Perspectiva magonista de la educación*

Miguel Ángel Elorza Morales

“El pueblo, pues, necesita educación, pero distinta a la educación oficial, cuyos programas han sido sugeridos o dictados por los interesados en perpetuar la esclavitud de los pobres en beneficio de los audaces y malvados. La educación de masas, para que sea verdaderamente provechosa y vaya de acuerdo con las conquistas que ha logrado hacer el pensamiento humano, es preciso que esté a cargo de los trabajadores, esto es que ellos se costeen y sugieran los programas educacionales.” RFM. Regeneración. 22 octubre 1910.

Los educadores críticos debemos reconocer en Ricardo Flores Magón y en el “magonismo”, una importante contribución a la educación popular, y a ésta, como una herramienta para la emancipación. No esperemos encontrar en su obra una teoría pedagógica, sino un conjunto de principios para transformar la sociedad en la que nos toca vivir, cuyas condiciones de opresión no son diferentes a las que viven las clases explotadas de nuestro tiempo. La obra educativa de Ricardo se enfoca en organizar y pelear contra los opresores, lo cual se expresa claramente en este párrafo de la declaración de Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa. “¡Aquí estamos! Si el enemigo creyó aniquilarnos, hay que confesar que el enemigo ha fracasado. Los grillos torturaron nuestra carne: pero nuestra voluntad está entera y hoy somos los hombres de siempre, los rebeldes tenaces enemigos de la injusticia” Regeneración 31 de enero de 1914.

Por su lucha sin tregua a favor de los humildes, Ricardo fue perseguido, privado de su libertad y finalmente asesinado (21 de noviembre de 1922), … ¡Pero jamás traicionó sus ideales! ¡Qué mejor enseñanza! Unos día antes de su muerte escribió: “No sobreviviré a mi cautiverio; pero cuando muera, mis amigos quizá escriban en mi tumba: “Aquí yace un soñador”, y mis enemigos: “Aquí yace un loco” Pero no habrá nadie que se atreva a estampar: “Aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas” Ricardo Flores Magón. Cárcel de Leavenworth, 1922.

El magonismo (de Ricardo) reconoce que la lucha por la emancipación es una importante fuente para construir conocimiento, a diferencia de los “científicos” que acompañaban al dictador Díaz y que subordinados al poder buscaban hacer coincidir la realidad con la teoría. Flores Magón no busca construir una teoría de la sociedad, ni mucho menos de la enseñanza, él cree que la transformación deberá darse en la organización y la acción, y dedicó su esfuerzo intelectual y material a develar las argucias y la cobardía del mal gobierno al servicio de los explotadores. Y qué otra cosa debe de hacer el educador, sino despertar las conciencias de los que sufren y proporcionar las herramientas para su liberación. Ricardo utilizó todos los recursos que tuvo en sus manos para educar, organizar y luchar. Caminó al lado de los pobres por su emancipación.

La posición gnoseológica que sustenta el magonismo, es que el conocimiento se construye en la vida cotidiana. Pasamos la vida aprendiendo. Se aprende tanto de los fracasos como de nuestros errores, pero se aprende sobre todo en la relación con otros, en la satisfacción colectiva de las necesidades. Es por ello que Ricardo le apuesta a la comunidad. La educación tiene que partir de la realidad y la realidad que el pueblo vive en ese tiempo, es cruel e injusta, por eso el camino de la educación, lo mismo que ahora, tiene que ser la emancipación. Es en lo cotidiano en donde los hombres y mujeres hacen su vida, enfrentan y resuelven sus problemas, construyen su cultura. Sostiene que la forma de enseñar no es a través de frases persuasivas, sino con hechos, y resulta mucho más significativo cuando los acontecimientos sacuden las conciencias de los explotados.

Coincide con Ferrer Guardia en que la educación debe basarse en principios racionales; reconoce la importancia del trabajo agrícola y producción para el autoconsumo y se opone a promover los espurios conceptos de propiedad privada, familia (burguesa) y falso nacionalismo.

El magonismo, es también un humanismo, se sostiene en la esperanza, en la posibilidad de una sociedad de iguales. La utopía se enfoca en una revolución social que lleve a la construcción de un comunismo libertario. La lucha de Ricardo Flores Magón no solo se dirigió contra la tiranía, sino también contra la miseria, y en favor de la libertad y la prosperidad. Esa lucha siempre fue en favor de los trabajadores del campo y de la ciudad.

Para Ricardo hay una relación indisoluble entre el hombre y la naturaleza. En la convivencia amable con ésta, se construye el orden que da sustento de libertad.

Esta concepción se hace más evidente en su predominancia anarquista. La relaciona también con las formas de vida comunitaria de los pueblos indígenas.

La solidaridad y la ayuda mutua son principios fundamentales de la educación y la convivencia para una vida mejor. Son el motor fundamental del cambio social, y para estructurar la nueva sociedad basada en la fraternidad universal.

Para Ricardo la libertad es la aspiración máxima del hombre, por lo que su apuesta implica luchar por ella. La lucha por la libertad empieza por la lucha por la tierra, por hacerla producir ya que esta ofrece la posibilidad de vivir sin depender de nadie, pero en comunidad con los iguales.

Entonces habrá triunfado la anarquía. Esto es, el sistema basado en la libertad económica, política y social del individuo; el sistema basado en la fraternidad y el mutuo respeto; el sistema de los iguales, de los libres y de los felices; el sistema en que solamente los holgazanes no tendrán derecho a comer. Ricardo Flores Magón

Regeneración, núm. 243, 26 de agosto de 1916

Existe una línea entre el oaxaqueño de San Antonio Eloxochitlán, el español Ferrer Guardia, el brasileño Paulo Freire, y cualquiera de los educadores de la hoy llamada “pedagogía crítica”: la educación en la acción, la educación para la emancipación, el educador del lado de los oprimidos.

No fueron pocas las ocasiones en que le ofrecieron, por parte de los gobiernos mexicanos, tentadoras ofertas como cargos públicos, dinero, tranquilidad, honores a cambio de abandonar sus principios y su resistencia, los cuales rechazó, continuando la lucha, enfrentando riesgos, viviendo en la miseria, enfermo y perseguido constantemente. La riqueza del proceder ético, es ejemplo moral y humanista, y de ahí su importancia en el movimiento revolucionario de 1910.

Su utopía, no es un sueño inútil, ni un dogma de fe, sino el reconocimiento, en la fortaleza real de los pueblos mesoamericanos, de una posibilidad de reorganizar el futuro. La comunalidad no es un estado perfecto ni las poblaciones indias son paradisíacas Tierras sin Mal, pero en la secular experiencia histórica de vida comunal –más que en sus formas actuales– es donde se ubica su potencial utópico de cambio social. (Maldonado 2012, p. 48) Ricardo cree en el hombre y en sus posibilidades de emancipación.

Tanto en la lucha social como en la educación popular, la prensa tiene un valor importante para el magonismo, las importantes publicaciones producidas por Ricardo y sus compañeros de lucha, aún siguen despertando conciencias a un siglo de su muerte.

La influencia de Ricardo está presente en todos los ámbitos de la vida y la cultura, y vuelve a cobrar vigencia en la necesidad de construir una sociedad más justa. En este proceso se sigue apostando a la educación como una de las vías para lograrlo. Pero cuando hablamos de la educación como una ruta para la emancipación, es claro que nos referimos a una educación distinta a la oficial. Una educación en que la forma y contenidos sean construidos por aquellos que piensan que otro mundo es posible, quienes desean transformar el mundo para beneficio de las mayorías y no la educación que han venido planteando quienes pretenden perpetuarlo, para continuar con la explotación de los oprimidos. “Los anarquistas se distinguen por lo que hacen, y cómo se organizan ellos mismos para hacerlo.” (Grubacic 2004, p.4)

El educador libertario no puede construir sus propuestas de educación contra-hegemónica desde el escritorio, ni desde una u otra de las llamadas teorías críticas, si no está involucrado en el movimiento social, si él mismo no lucha por la emancipación. Es en la lucha donde se construyen las propuestas.

*Fragmento del artículo del mismo título. Edición revisada del pblicado en el libro Vigencia del pensamiento de Ricardo Flores Magón. Binigulazaá Ediciones Zám. Oaxaca.

Los 43 de Ayotzinapa: La verdad se empeña en salir, si hay quien la empuje*

Marcos Nucamendi y John Gibler para A dónde van los desaparecidos

Pareciera que los distintos gobiernos que han tenido el caso en sus manos buscan una misma cosa: garantizar la impunidad y no investigar, no dar con la verdad. Enrique Peña Nieto fabricó la “verdad histórica”; López Obrador decidió no tocar al Ejército, y ahora Sheinbaum dice que aplicará por “primera vez” la ciencia al caso. Mientras tanto, el dolor de las familias permanece, se profundiza, y el Estado parece querer extender ese dolor y ese sufrimiento.

Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa: Cuando estábamos con lo del basurero de Cocula, en el gobierno de Peña Nieto, nosotros [ya] habíamos publicado nuestro informe, que mostraba que el escenario del basurero no había sucedido. El Equipo Argentino de Antropología Forense [EAAF] presentó su [propio] informe, que mostraba que tampoco había ocurrido. [Aun así,] la PGR nos forzó a que hiciéramos un nuevo peritaje, que nosotros pusiéramos tres expertos y ellos tres expertos para llegar a un consenso sobre qué había pasado. Nosotros dijimos siempre: “Confiamos en la ciencia, no tenemos ningún problema”; después lo que pasó fue un intento de manipulación de uno de sus supuestos expertos que llegó a entregar un informe que nunca fue firmado y que señalaron que no podían informar, porque habían firmado un contrato de confidencialidad. Y nunca se llegó a presentar ningún informe.

Nosotros tenemos confianza en las pruebas y en la investigación científica. Si llegan expertos al país [distintos al GIEI], la primera tarea que van a tener que hacer es estudiar nuestros informes. Van a tener que discutir los informes, las pruebas que están ahí y, a partir de ahí, mostrar otras líneas de investigación. Tendrán que revisar también las propuestas de pruebas que nosotros hicimos y dejamos en la fiscalía; será parte de su tarea, y eso seguramente va a proporcionar nuevos elementos.

Yo siempre digo que la verdad se empeña en salir, si hay quien la empuje, y en este caso la verdad se empeña también [en salir] porque hay quien la empuje y los familiares van a seguir en ese empeño. Y eso me parece que es lo más importante y a lo que hay que dar una respuesta que no genere más daño o más sufrimiento.

* Fragmento de la entrevista: “Volver a la ‘verdad histórica’ sería un retroceso: Beristain, exintegrante del GIEI”

No se puede esperar justicia de quienes han hecho carrera protegiendo a los verdugos del pueblo.

El Mezquite. Fancine de Resistencias UANL.

[email protected]

[email protected]

www.elzenzontle.org