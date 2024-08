Ayotzinapa: dan por concluidas las reuniones este sexenio

Señaló que el propio mandatario reconoció estos desencuentros y aceptó que no se dé un nuevo acercamiento, por lo que en caso de que no se tenga información relevante en lo que resta de su administración, a finales de septiembre entregará un último informe.

Afirmó que en los recientes diálogos con López Obrador se evidenciaron algunas diferencias. “Los padres fueron muy claros al decir: ‘no tiene sentido estar viniendo a confrontarnos cuando no estamos teniendo resultados sustanciales’”.

En la reunión, señaló Vidulfo Rosales, representante de las familias de los normalistas, funcionarios federales informaron de dos dos nuevas detenciones, una relevante , la de Marco Antonio Ríos Berber, La Pompi, ex integrante de Guerreros Unidos. Si se jala ese hilo en la investigación, puede llevarnos a datos importantes , señaló el abogado.

Fuentes que participaron en la junta confirmaron que ésta se dio en buenos términos. No obstante, los padres hablaron de desencuentro y de una virtual ruptura.

Por la noche, el gobierno federal emitió un comunicado en el que se dio a conocer que el jefe del Ejecutivo garantizó ante los familiares que se mantendrá la búsqueda de los normalistas hasta el último día de su administración, el 30 de septiembre, y que no se dará carpetazo al caso.

En su balance, Rosales consideró que si bien en el primer trienio de este gobierno hubo voluntad clara de llegar a la verdad, en 2022 la situación cambió. “Fue cuando tocamos las fibras sensibles del Ejército Mexicano; ya no se pudo avanzar, ahí vino un quiebre, una crisis, incluso en la relación, en el diálogo (…) Este gobierno lamentablemente no pudo llegar a darnos verdad y justicia”.

El virtual rompimiento ocurrió un mes antes de que se cumpla una década de la desaparición de los normalistas y a unas semanas del cierre del sexenio de López Obrador, quien se comprometió a resolver el caso antes de concluir su mandato.

En tanto, en el comunicado del gobierno se asegura que el titular del Ejecutivo reafirmó en la reunión que el compromiso de su administración es encontrar a los jóvenes, conocer la verdad y hacer justicia.

Si hubiera algún asunto de interés, agregó, el mandatario convocaría a una nueva reunión . Aunque no se hizo alusión al virtual rompimiento ni a la detención de La Pompi.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina, afirmó que entre julio y agosto se realizaron dos diligencias de inspección y búsqueda en el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala (que fueron desconocidas por el grupo mayoritario de los padres).

Agregó que se trabaja para obtener las extradiciones de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y de José Ulises Bernabé, juez de barandilla que de acuerdo con testimonios estuvo con un grupo de jóvenes desaparecidos y hoy tiene asilo en Estados Unidos.

Peña, visiones encontradas

Ante la reciente polémica que se abrió porque Zerón dijo en su momento a Alejandro Encinas, ex presidente de la Covaj, que la verdad histórica se construyó en reuniones en Los Pinos encabezadas por el ex presidente Enrique Peña Nieto, el abogado de las familias dijo que hay elementos para que se convoque a declarar al ex mandatario.

El fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez, advirtió que los dichos de Zerón son sólo una expresión de una persona que está involucrada y que está huyendo , lo que no es suficiente para citar a Peña.

