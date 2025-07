Están mal hechas las obras de remodelación en la Avenida Juárez, costaron 96 mdp; se procederá contra los responsables: Chedraui

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, advirtió que se llegará a las últimas consecuencias respecto a la ejecución de dos obras en la Avenida Juárez, realizadas por la anterior administración municipal con una inversión de 96 millones de pesos, ya que presentan errores que perjudican a la ciudad, especialmente en temporada de lluvias.

El presidente municipal señaló que solicitó a la Contraloría Municipal un análisis detallado para que, mediante las fianzas, las empresas responsables reparen los desperfectos, insistiendo en que no permitirá que los trabajos queden inconclusos o mal ejecutados.

Chedraui subrayó que la deficiente ejecución de las obras quedó evidenciada durante la lluvia del pasado sábado, cuando el drenaje instalado en la zona no soportó el volumen de agua, a pesar de que los trabajos fueron inaugurados apenas en septiembre del año pasado.

Durante una entrevista ofrecida este jueves, el alcalde reiteró que las labores no se realizaron adecuadamente, por lo que se activarán las fianzas y se obligará a las empresas a corregir los daños. Destacó que no dejará pasar el tema, ya que una de las obras absorbió 83 millones de pesos y la otra, 13 millones.

“Estoy pidiendo a la Contraloría que revise perfectamente bien; ya tenemos identificadas dos empresas que realizaron los trabajos, una por 13 millones y otra por 83 millones. Se va a llegar hasta las últimas consecuencias, se revisarán las fianzas, que deben estar activas y vigentes, y si no se logra corregir lo que hicieron mal, se exigirá el cumplimiento de las garantías”, declaró.

El presidente municipal enfatizó que no se trata de “echarle la bolita” a nadie, sino de hacer que quienes ejecutaron las obras asuman su responsabilidad. “No es posible que se inviertan 83 millones de pesos en una vialidad que solo entorpeció la movilidad. No estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir”, reiteró.

¿Qué dijo la anterior administración de las obras?

Durante la rehabilitación de la avenida, en septiembre pasado, el entonces presidente municipal Adán Domínguez Sánchez indicó que se destinó una inversión de 55.7 millones de pesos para la mejora de banquetas, rehabilitación de espacios verdes y jardinería, actualización de luminarias, así como instalación de bolardos y señalización urbana.

Los contratos también incluyeron intervenciones en el Monumento a Benito Juárez, la Fuente de los Frailes, el Monumento a la Independencia, la Fuente de Motolinía y el Puente Deprimido.

Las labores iniciaron en noviembre de 2023 y fueron inauguradas en septiembre de 2024, por lo que extendieron por casi un año.