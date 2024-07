Avanza la extrema derecha en la elección de Francia

París. El partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, ganó con 33 por ciento de los votos la primera ronda de las elecciones parlamentarias adelantadas de Francia efectuadas ayer, según los sondeos a boca de urna; le sigue el izquierdista Nuevo Frente Popular (NFP), con 28 puntos, y en tercer lugar está la alianza gobernante Juntos por la República, con 22 por ciento. Sin embargo, el resultado final dependerá de las negociaciones antes de la segunda vuelta de la próxima semana.

El presidente Emmanuel Macron presentó el adelanto electoral como una forma de frenar a la extrema derecha tras su significativo avance en los comicios de la Unión Europea, pero los resultados de la primera vuelta van en sentido contrario y el mandatario podría terminar su gestión –le quedan tres años– con un gobierno formado por el partido ultraderechista RN, en el sistema de “cohabitación” que prevé la legislación francesa.

Por lo pronto, miles de personas salieron ayer a las principales plazas de las ciudades de toda Francia en apoyo al Nuevo Frente Popular y mostrar su rechazo a la RN.

La concentración más importante tuvo lugar en la Plaza de la República de París, donde se escucharon consignas como “Todos somos antifascistas”.

Allí estuvo el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, quien destacó que “el Frente Popular es el único capaz de vencer a la RN”.

La dirigente de la RN, Marine Le Pen, heredera del partido de su padre Jean Marie Le Pen, llamó a lograr la mayoría absoluta en la segunda vuelta. “Necesitamos una mayoría absoluta. Una participación tan elevada da una fuerza particular al voto” y pidió poner en marcha “la recuperación de Francia. Les pido que se unan a la coalición de libertad, seguridad y fraternidad”, agregó al sustituir “igualdad” por “seguridad”, en alusión a la proclama de “libertad, igualdad y fraternidad”, que data de la Revolución Francesa y está consignada en la Constitución.

El izquierdista NFP y sus líderes, Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, y Olivier Faure, del Partido Socialista, anunciaron que retirarán a sus candidatos en la segunda ronda en aquellas circunscripciones donde quedaron en tercer lugar para frenar el avance ultraderechista.

“Nuestras instrucciones son sencillas: ni un puesto más para la Agrupación Nacional”, afirmó Mélenchon. El líder insumiso destacó que “el presidente Macron pensó que estaba una vez más encerrando el sufragio universal en una elección asfixiante que ya nadie cree: o él o la AN”, argumentó.

“La masiva participación ha desbaratado la trampa tendida al país. Esta votación ha infligido una dura e indiscutible derrota al presidente”, subrayó Mélenchon y llamó a cerrar filas en las urnas: “todos y cada uno deben tomar posición, implicarse y convencer a quienes les rodean (…) la República está en juego”, recalcó.

“Retiraremos a nuestros candidatos si existe riesgo de victoria de la Agrupación Nacional (… ) Estamos ante un resultado histórico que nos obliga. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la extrema derecha puede gobernar el país”, advirtió Faure en declaraciones a TF1.

No deben obtener la mayoría: Hollande

Por su parte, el ex presidente socialista y actual candidato a diputado por el NFP, François Hollande, dijo a los votantes que tienen “el deber imperativo de garantizar que la extrema derecha no pueda tener mayoría”, en la segunda vuelta electoral.

“Había miedo de que la extrema derecha pudiera salir victoriosa”, recogió Le Figaro. “Como ex presidente de la República me comprometí a ser candidato. Tenemos el deber imperativo de garantizar que la extrema derecha no pueda tener mayoría en la Asamblea”, agregó Hollande.

Macron también llamó a una alianza amplia contra la extrema derecha. “Frente a la Agrupación Nacional, ha llegado el momento de una gran unión, claramente demócrata y republicana para la segunda vuelta”, indicó en un comunicado oficial. “La elevada participación en la primera vuelta (…) demuestra la importancia de esta votación para todos nuestros compatriotas y el deseo de aclarar la situación política. Su elección democrática nos obliga”, aseguró.

De momento, la coalición presidencial también pidió a aquellos candidatos que obtuvieron una tercera plaza que se retiren “en favor de candidatos (de otros partidos) que estén en condiciones de derrotar a RN y con los que compartamos lo esencial: los valores de la República”.

En un comunicado, Juntos por la República señala que “frente a la amenaza de una victoria de la extrema derecha hacemos un llamamiento a todas las formaciones políticas para que actúen con responsabilidad y hagan lo mismo”.

No obstante, la mayoría presidencial considera que los candidatos de La Francia Insumisa, organización fundadora del NFP, no comparten esos valores republicanos: “El Nuevo Frente Popular está pagando su alianza con La Francia Insumisa, un partido conocido por provocaciones antirrepublicanas”, indica el comunicado y asegura que por eso la coalición progresista no está en condiciones de ser una alternativa de gobierno, informó elDiario.es.

Sin embargo, integrantes del equipo del primer ministro Gabriel Attal confirmaron a medios franceses que la consigna de retirada de candidaturas también se aplica en favor de los candidatos de LFI, aunque matizaron que en ese caso analizarán el perfil de cada candidato insumiso antes de tomar una decisión.

Attal, quien milita en el partido de Macron, Renacimiento, advirtió ayer al finalizar la jornada: “Esta noche no es una noche cualquiera, la lección de esta noche es que la extrema derecha está a las puertas del poder y el objetivo ahora es impedir que la Agrupación Nacional tenga una mayoría absoluta en la votación en segunda vuelta, domine la Asamblea Nacional y por tanto que gobierne el país con su desastroso proyecto”.

Antes de la elección, a lo largo de la última semana, varias voces se alzaron desde la coalición gobernante, críticas a la decisión que tomó el presidente de disolver la Asamblea Legislativa y convocar a elecciones.

”El presidente de la República ha matado a la mayoría”, declaró el jueves 20 de junio el ex primer ministro y jefe del partido Horizons, Édouard Philippe.

“No seré ministro un día más”, afirmó a su vez el viernes 21 de junio el titular del Ministerio del Interior, Gérald Darmanin, al expresar su certeza de que el macronismo se derrumbará.

La analista Adelaïde Zulfikarpasic, directora general del instituto de sondeos BVA, aseguró que Macron hizo una “apuesta perdida y está en dificultades”.

La disolución “es uno de los gestos más inconscientes de la historia de la Quinta República (fundada en 1958) basado en las proyecciones más absurdas”, agregó el politólogo de la Escuela Politécnica, Vincent Martigny.

El jefe de Estado contaba con una izquierda dividida y con que su alianza de centroderecha quedará en segundo lugar, por detrás de RN, pero una izquierda unida en el Nuevo Frente Popular adelantó al oficialismo en la primera vuelta, lo que obligará a la alianza de Macron a retirar candidatos para frenar a la extrema derecha.

“Esto acelera realmente la caída de Macron. Las consecuencias para él serán letales. Lo pierde todo”, estimó Martigny.

Las proyecciones más pesimistas le dan 60 escaños de los 577 de la Asamblea Nacional (cámara baja). En la precedente legislatura, contaba con una mayoría simple de 250.