Avanza en 35% la ubicación gráfica de más de 90 asentamientos irregulares en el municipio de Puebla

Un avance del 35 por ciento, tiene la ubicación gráfica de los asentamientos irregulares del municipio de Puebla, los cuales se estima son más de 90, trabajo que se realiza con el objetivo de regularizar esas zonas.

De acuerdo con el secretario general de la Comuna, Joaquín Espidio Camarillo, será en este año cuando las labores de mapeo concluyan.

En entrevista, comentó que la Secretaría de Administración ya atendió el requerimiento que la dependencia a su cargo hizo para contratar un servicio que permitiera tener una representación geográfica de las zonas del municipio en dónde habitan personas pero de forma irregular, es decir, sin estar dadas de alta como colonias, por lo que no cuentan con ningún tipo de servicio.

En ese sentido, dijo que los trabajos aportan información con la que se realizan balances cada 15 días, y estos arrojan que ya se tiene la ubicación del 35 por ciento de los más de 90 asentamientos.

Desde la perspectiva del secretario, será a finales de 2025 cuando se cuenta con una cartografía completa sobre el tema.

Es oportuno señalar que durante el primer año de la actual administración municipal se regularizaron tres asentamientos humanos: Benito Juárez La Resurrección, Excursionistas y Lomas de San Andrés.

Durante su comparecencia de octubre ante el cabildo, Espidio Camarillo indicó que la Secretaría también está a la espera de la firma de un convenio con el gobierno del estado para la ejecución de un programa estatal de incorporación de asentamientos irregulares y regularización de predios urbanos, suburbanos y rústicos del estado.

En ese momento comentó que están por regularizarse otros siete asentamientos: Mira Valle, Mira Valle Segunda Sección, San Esteban Nazares, Agrícola Resurgimiento y Ampliación Santa Catarina Segunda Sección. En tanto que el próximo año se tiene planeado legalizar 12 zonas más.

Al iniciar la actual administración, el anterior gobierno notificó 434 asentamientos incorporados a la formalidad, y 96 que quedaron pendientes.