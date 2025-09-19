Viernes, septiembre 19, 2025
Avala el Colegio de Ingenieros los topes frente al Congreso local por seguridad para los peatones

Se podrían realizar modificaciones para que sean más cómodos para los conductores.

Avala el Colegio de Ingenieros los topes frente al Congreso local por seguridad para los peatones
Patricia Méndez

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla (CICEPAC), Alejandro Muñoz Muratalla, avaló la instalación de reductores de velocidad sobre la Calzada Zaragoza, frente al Congreso del estado, debido a que es necesario resguarda la seguridad de las personas que cruzan a pie por la zona.

El ingeniero señaló que pese a que los topes generaron inconformidad entre los automovilistas, es necesario que se privilegie a los peatones a fin de evitar accidentes pues por la vía señalada los vehículos circulan a velocidades altas.

“Es importante siempre privilegiar al peatón, en esa zona sí amerita tener ese cruce para el peatón, no hay un puente peatonal y mientras no exista tenemos que dar esa ventaja para el peatón”, comentó, interrogado sobre el tema.

La presencia de los topes generó inconformidad entre conductores que critican su altura y consideran que obstaculiza el tránsito adecuado por la vía, aspecto sobre el que el presidente del Colegio indicó que podrían hacerse adecuaciones para que los reductores de velocidad fueran más pequeños y así más “cómodos” para los automovilistas.

