Avala Barbosa desempeño de jueces y magistrados; ofrece respetar la autonomía del TSJ

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta avaló el desempeño del Poder Judicial de Puebla, al asegurar que ha actuado con honestidad, al tiempo se comprometió a respetar su independencia, pues refirió que no cree en la sumisión del Estado al Poder Ejecutivo que él representa.

El mandatario asistió al informe de labores que este jueves presentó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, el cual se realizó con una reducida asistencia de personas por la contingencia sanitaria y fue transmitido a través de plataformas digitales.

Al acto acudieron los 21 magistrados que integran el Pleno del TSJ, incluido Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien ha sido señalado por el gobernador de incurrir en actos de corrupción como desvío de recursos, cuando fue titular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.

En su mensaje, Barbosa señaló que el Tribunal ha hecho un cuidado adecuado del “poder”, al referir que los magistrados y jueces que lo integran, no han abusado de este, que han atendido con justicia las demandas que recibe, sin incurrir en actos de corrupción.

En ese sentido, recomendó a los integrantes del Poder Judicial seguir por el mismo camino, sin hacer aspavientos de cargos, así como atender los casos con justicia, honestidad y con una visión que trate por igual a hombres y mujeres.

Barbosa Huerta dijo que no cree en la sumisión de los poderes al Ejecutivo, pues ello debilitaría a la entidad, como ocurrió, dijo, durante los gobiernos panistas, en los que incluso se recortó el presupuesto al TSJ y a otros órganos autónomos. “Cuánto tiempo estuvieron desdeñados desde la parte presupuestal”, acotó.

“(…) creo en la autonomía del Poder Judicial, creo en su independencia, creo en eso, no creo en el sometimiento del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, no, eso no nos lleva a nada, porque puede haber un Poder Legislativo o Judicial sometido al Ejecutivo, pero viene el deterioro”, declaró.

La aspiración, dijo, es que en Puebla haya una impartición de justicia pronta y con perspectiva de género, por lo que aseguró que el Poder Judicial contará con su respaldo. “Cuenten con mi apoyo, que el poder necesita el apoyo de ustedes”, acotó.

Por su parte, el magistrado presidente Héctor Sánchez, hizo énfasis en que el gobierno del estado ha incrementado el presupuesto del TSJ, pues entre 2018 y 2019 este creció 71 por ciento y el año pasado contó con 846 millones 475 mil 865 pesos.

El jurista hizo énfasis en que durante el confinamiento por el Covid-19, el TSJ logró migrar a plataformas digitales servicios como agendar citas, recibir demandas e incluso la notificación de sentencias.