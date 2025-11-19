Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

La producción de autos eléctricos en 2030 no llegará al 80%: Capim

Para dentro de cinco años se manufacturará como máximo 1 millón de unidades en México

La producción de autos eléctricos en 2030 no llegará al 80%: Capim
La producción de autos eléctricos en 2030 no llegará al 80%: Capim. Foto UNAM
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La posibilidad de que en 2030 la fabricación de autos eléctricos alcance el 80 por ciento en México es inviable, según advirtió René Mendoza Acosta, presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim). Destacó que la falta de infraestructura adecuada y la necesidad de reinventar la red de proveedores nacionales imposibilita alcanzar esa meta en tan corto plazo.

Mendoza resaltó, en conferencia de prensa en la ciudad de Puebla, que el mayor desafío para el país es la carencia de estaciones de carga, así como la infraestructura urbana insuficiente, ya que un vehículo eléctrico es 30 por ciento más pesado y, por lo tanto, provoca un deterioro acelerado en puentes y vialidades. 

“Creo que alrededor del 2030, que ellos hablaban del 80 por ciento, vamos a andar como en un 25 por ciento, que ya es un millón de vehículos”. Aunque valoró el incremento en la producción, señaló la diferencia sustancial con respecto a los objetivos fijados por la industria automotriz.

El dirigente de la CAPIM subrayó que más de 2 mil proveedores corren el riesgo de quedar fuera de la cadena productiva automotriz si no logran adaptarse a las demandas que impone la electromovilidad. 

Frente a lo consideró inminente desaparición de los motores de combustión interna y sus piezas, calificó como urgente la reconversión de la proveeduría nacional para evitar la pérdida masiva de empleos”.

En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), Mendoza recordó que se exige un 75 por ciento de contenido regional en los vehículos ensamblados en México; sin embargo, reconoció que actualmente el sector apenas alcanza entre 60 y 65 por ciento. 

De acuerdo con datos presentados por Mendoza, durante el primer semestre del año la producción nacional de vehículos eléctricos duplicó la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. Esto, sin embargo, representa una fracción mínima frente a los más de 3 millones de autos fabricados cada año en el sector automotriz tradicional

Para el especialista, el margen entre la producción actual y la meta propuesta evidencia el tamaño del reto que enfrenta el país, tanto en el ámbito industrial como en el de formación de talento y adaptación tecnológica.

Mendoza recordó que el Plan México, política industrial impulsada por el gobierno federal, contempla el fortalecimiento de la cadena productiva con incremento del contenido nacional. 

Afirmó que el proceso de transición hacia la electromovilidad es irreversible, pero requerirá una ruta adaptativa y coordinada entre sectores público y privado. 

Reiteró la urgencia de crear políticas públicas que incentiven la inversión en infraestructura, tecnología y reconversión industrial, de modo que el sector automotriz en México pueda competir en el nuevo escenario global.

El presidente de la Capim, anunció que Puebla será sede de “E-Experience, La Expo de Electromovilidad y Alta Tecnología 2026”, los días 25 y 26 de febrero en el Centro Expositor. El evento busca fortalecer la cadena de valor en tecnología aplicada y manufactura avanzada, áreas clave para la transición en la región.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...
Nacional

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Se reúne Armenta y Sheinbaum para supervisar avances del IMSS-Bienestar y reconstrucción en la Sierra Norte

Yadira Llaven Anzures -
Los 24 gobernadores emanados de Morena, entre ellos el poblano Alejandro Armenta Mier, se reunieron este miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para...

Las raíces milenarias del chamanismo japonés y el butoh se compartirán en Tetiem

Paula Carrizosa -
Artistas, bailarines, actores y público de Puebla podrán adentrarse en el conocimiento de las raíces milenarias del chamanismo japonés y de las prácticas que...

Mauricio Bieletto ofrecerá en Puebla su sonido progresivo, de crisis y esperanzador

Paula Carrizosa -
“Es algo diferente: es Chac Mool, pero soy yo”, dice el músico Mauricio Bieletto, quien este jueves 20 de noviembre en Puebla, acompañado por...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025