Autos chinos empiezan a desplazar en Puebla a las marcas tradicionales

Los precios, hasta casi 13 por ciento más bajos que vehículos de marcas “tradicionales”, y el equipamiento que traen desde versiones iniciales son el principal atractivo de los autos chinos en Puebla y en el resto del país, al grado de que las ventas de algunas marcas en tan solo tres años han crecido más de 200 por ciento.

En entrevistas por separado, Raúl Ruiz Montiel, asesor de ventas comercial de Grupo Excelencia, y Miguel Ángel Corona, economista y profesor investigador de la Ibero Puebla, coincidieron en que los precios de las unidades nuevas se han incrementado y que si no fuera por los automotores chinos, estarían todavía más elevadas.

El primero explicó que es una realidad que automóviles y camionetas se han encarecido. Comentó que, por ejemplo, hace 15 años uno de los vehículos más baratos era el Chevy, costaba alrededor de 100 mil pesos, mientras que ahora el más económico es el Renault KWID, con un costo de 230 mil pesos.

Tomando como referencia ese caso, se deduce que el precio se ha disparado en 130 puntos porcentuales, lo que dificulta que gran parte de la población tenga acceso a adquirir un vehículo recién salido de fábrica.

Ruíz Montiel comentó a La Jornada de Oriente que la introducción de unidades chinas (híbridas y a combustión) ha venido a frenar esos aumentos y hasta ha obligado a algunas compañías “tradicionales”, como Mazda, a bajar sus precios.

Las principales marcas del país asiático que ya se están comercializando en Puebla, de acuerdo con un mapeo realizado por esta casa editorial y que coincide con lo expuesto por el asesor, son: MG, GWM, Omoda, Chirey, Byd, Geely, Gac, Sev, Jac, Jetour, Changan, JMC y Baic; se estima que alrededor de 20 agencias automotrices ya las están vendiendo principalmente en Puebla capital, pero también Cholula, Atlixco, Tehuacán y Teziutlán.

A decir del asesor, el éxito de las mismas radica es que desde versiones básicas los vehículos traen equipamiento que otras empresas ofrecen solo en las más caras.

“Ese un tema por el cual las marcas chinas han estado proliferando mucho, vienen ahora sí que con un equipo mejor, ahora sí que un poquito más equipados en cuestión de que ya traen rines de aluminio, que ya traen asientos tipo piel, pantallas, cámaras de reversa, algo que las marcas un poquito más reconocidas no te agregan hasta versiones intermedias o equipadas, y en las marcas chinas desde versiones iniciales te están poniendo todo este equipo”.

En otro ejercicio de comparación, se pudo identificar que una Suv Haval Jolion, de la marca GWM, en la versión premium, híbrida, tiene un precio de 514 mil 900 pesos, mientras que HR-V, de Honda, con la que es equiparable, oscila según el precio publicado en internet, en 589 mil 900 pesos la más básica, es decir que la primera es 12.7 por ciento más barata.

Dentro de los vehículos chinos más económicos están el automóvil MG5, a gasolina, con costo de 298 mil 900 pesos, el cual es equiparable con un Kia Rio, Toyota Yaris o Aveo, los cuales se comercializan en un promedio de 310 mil pesos, por lo que el modelo asiáticos es 3.5 por ciento más barato.

En el caso de Byd, uno de los gigantes chinos, su automóvil más barato está en 398 mil 800 pesos y entre sus camionetas más caras es la Tang; para adquirirla se debe desembolsar 1 millón 399 mil pesos.

En Jetour, las Suv están entre 514 mil 900 y 699 mil 900 pesos; mientras que Jac tiene autos desde 357 mil pesos y las Suv inician en 299 mil.

No todo es “color de rosa”

Raúl Ruiz comentó que MG fue la primera en ingresar a México y a Puebla hace tres años y, desde entonces los crecimientos en venta han sido sustanciales.

Detalló que la meta inicial de comercialización era de 30 unidades al mes, pero a la fecha colocan un promedio de 100. Es decir, entre 2021 y lo que va de 2024, han vendido 233.3 por ciento más.

Abundó que con ese nivel de comercialización, la marca ha logrado posicionarse en los primeros 10 lugares en el país, después de Nissan, Volkswagen, Toyota, General Motors, Chevrolet y Kia.

No obstante, indicó que si bien las marcas de China están teniendo un gran auge entre la población mexicana, el principal inconveniente es la disponibilidad de refacciones, que pueden tardar hasta meses en llegar.

“(Están) muy bien equipados, la verdad es que los diseños vienen siendo diseños muy bonitos, diseños muy futuristas, el único detalle, siendo 100 por ciento realistas con los vehículos chinos, pues es el tema de colisiones porque la mayoría no van a tener refacciones, hablando en general de todas las marcas chinas, no se cuentan con refacciones de entrega inmediata. Todo está perfecto, todo es color de rosa, exceptuando cuando ya hay algún detalle de algún golpe o demás, porque sí es un hecho que hasta la fecha hay que estar esperando el tema de que lleguen las refacciones”.

De acuerdo a lo que estima, en alrededor de dos o tres años se logrará estabilizar la disponibilidad de los componentes, lo que dará un plus a las unidades asiáticas.

En las agencias consultadas por La Jornada de Oriente, como Chirey, Geely y Jetour, se indicó que las refacciones las tienen disponibles en un promedio de 15 días, incluso en algunas mencionaron tener el 95 por ciento de ellas disponibles en México para entregar en menos de ese tiempo.

Estímulos a la industria automotriz no son determinantes para alza en precio de vehículos

Miguel Ángel Corona, economista de la Ibero Puebla, refirió que desde hace varios años la industria automotriz china se ha ido posicionando a nivel mundial y hasta los mismos alemanes se han llevado sus inversiones al país asiático.

El ingreso de unidades a México, opinó, sí afecta a la industria local (entendiendo que las fábricas están asentadas en nuestro país, pero que no son de capital nacional), pero observó que es más el beneficio porque dichos automotores han resultado una alternativa viable ante el encarecimiento de automotores de marcas tradicionales.

Su popularidad, dijo, se ha acentuado porque ante la escalada de precios de unidades nuevas, los cuales han estado elevando sobre todo por problemas con la cadena de abastecimiento, principalmente chips.

“Sí afecta, por supuesto, porque entra a competir, pero estamos ante una disyuntiva muy clara; queremos que no entren porque hacen competencia a los locales, pero si no hacen competencia a los locales, los locales le suben más de precio ¿qué prefiere usted como consumidor? Mejor que entren ¿no? Porque nosotros como consumidores si no entran vamos a tener que pagar por autos más caros, mejor que entren, que compitan con otros que son como de su categoría,” expuso vía telefónica.

El economista sostuvo que los estímulos fiscales inciden muy poco en los precios de los automotores, por lo que si estos últimos han encarecido, no es por la falta de apoyo gubernamental.

Por su parte, Raúl Ruiz glosó que la introducción de autos chinos tiene más pros que contras, ya que el comprador sale beneficiado por poder elegir entre autos chinos baratos, además de que al abrirse más agencias, se generan más puestos de trabajo, directos e indirectos.

“Entonces, al contrario de que llegue a afectar al comercio local, es un impulso que se estén abriendo agencias, porque se tiene a la contratación de personas para construir la agencia y se debe de tener la contratación para tener la agencia, cada una cuenta con asesores, contadores, gerentes, área de servicios, técnicos y así se han estado creando más fuentes de empleo”, concluyó.

Venta de vehículos ligeros chinos avanza en México

Cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores (AMDA) refieren que en 2023, la venta de vehículos chinos en nuestro país creció 63 por ciento, en comparación con el año inmediato anterior.

En ese ciclo fueron comercializados129 mil 329 unidades en territorio nacional, cantidad que es equivalente al 19.5 por ciento todos los automotores vendidos en el país, dicha proporción además es superior al 6.4 por ciento que se registró en 2019.

En tanto, de enero a marzo de este año ocho marcas: MG, Chirey, Omoda, Jac, Changan, Baic, JMC y DFSK han colocado 28 mil 540 vehículos y aunque son 0.04 por ciento menos respecto a los 29 mil 736 de igual periodo de 2023, esa cifra representa el 8.1 por ciento de los 349 mil 752 unidades que se vendieron en el país.