Autoridades tlaxcaltecas aún no entregan resultados genéticos de cuatro de los seis decapitados en Ixtacuixtla: FGE

Cuatro de los seis hombres decapitados en la zona limítrofe entre Tlaxcala y Puebla aún no han sido identificados, debido a que la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJE) no ha entregado a las autoridades poblanas los resultados de los análisis genéticos correspondientes.

Así lo informó la fiscal especializada en homicidios dolosos, María Guadalupe Campos Rivera, quien precisó que los avances de esa investigación corresponden a la jurisdicción tlaxcalteca.

En este sentido, la fiscal explicó que tampoco se ha podido determinar si los dos poblanos ya identificados entre las víctimas, Pablo Guevara Ramírez, de 37 años, y Óscar Fernando Martínez Méndez, de 18 años, estaban vinculados a actividades ilícitas, pues las indagatorias continúan en curso.

“Efectivamente, tenemos conocimiento de las cabezas que fueron localizadas; sin embargo, es un tema con una jurisdicción distinta a la nuestra. Lo que tenemos corroborado es que se trata de dos poblanos y que los otros cuatro aún se encuentran sin identificar”, señaló la funcionaria.

La principal línea de investigación de las autoridades tlaxcaltecas busca confirmar la veracidad de la manta con narcomensaje encontrada junto a las cabezas en Ixtacuixtla el pasado 19 de agosto, presuntamente firmada por el grupo autodenominado “La Barredora”.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, informó hace dos semanas que esta línea apunta a que el hallazgo estaría relacionado con una disputa territorial entre bandas del crimen organizado que operan el robo de combustible en los límites de Tlaxcala y Puebla.

No obstante, aún se investiga si “La Barredora” fue realmente la responsable, ya que en varios casos otros grupos criminales atribuyen sus actos a células distintas para confundir a las autoridades.

Por su parte, las autoridades tlaxcaltecas indicaron en su último reporte sobre la identificación de los cuatro decapitados faltantes que existe la posibilidad de que una de las víctimas fuera originaria de Veracruz y que había sido reportada como desaparecida en aquella entidad. Sin embargo, la FGJE de Tlaxcala aclaró que aún se requieren exámenes forenses para confirmar dicha hipótesis.

El hallazgo también generó desinformación, pues algunos medios difundieron que uno de los decapitados sin identificar era Armando Trujillo Mirada, desaparecido el pasado 2 de agosto tras ser visto por última vez en la colonia Azcarate de la capital poblana.

La versión fue descartada el 24 de agosto, cuando la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que el cuerpo sin vida de Armando permanecía en el Servicio Médico Forense (Semefo) desde el 5 de agosto, sin ser identificado oportunamente.

“Nuestro hermano merece ser recordado con verdad y amor, no vinculado injustamente a titulares sensacionalistas. Confiamos en que las autoridades esclarezcan los hechos y que su memoria quede limpia, como corresponde a la persona noble, culta y llena de vida que fue”, expresó la familia en un comunicado dirigido a este medio.

Finalmente, con base en las últimas actualizaciones oficiales, las víctimas identificadas plenamente son únicamente dos: Pablo Guevara Ramírez y Óscar Fernando Martínez Méndez, ambos reportados como desaparecidos en Puebla.

