Autoridades retiran cámaras del crimen organizado en carretera a San Baltazar Tetela

Autoridades retiran cámaras del crimen organizado en carretera a San Baltazar Tetela
Alrededor de las 13:10 horas del sábado, habitantes de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, en la capital poblana, reportaron la presencia de un fuerte dispositivo de seguridad integrado por aproximadamente 200 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El despliegue tuvo como objetivo retirar 12 cámaras presuntamente instaladas por el crimen organizado en distintos puntos de la zona. 

La movilización generó afectaciones viales en la carretera que conecta a San Baltazar Tetela, la cual quedó completamente obstruida durante el operativo. Vecinos señalaron que, debido al cierre, tuvieron que esperar entre dos y tres horas para poder abordar las rutas de transporte público que permanecieron varadas mientras las autoridades retiraban los dispositivos, también conocidos como “cámaras parásito”. 

En un primer momento, las diligencias se realizaron con total hermetismo, ya que los agentes policiacos no brindaron información sobre el motivo de la movilización. Ya cerca de las 14:20  horas, los habitantes fueron informados por los uniformados que el operativo había sido solicitado por la presidenta auxiliar de San Baltazar Tetela, María Fernanda Jiménez Camargo.  

En este contexto, se confirmó que esto fue luego de que la autoridad auxiliar y municipal localizaron las cámaras de videovigilancia colocadas presuntamente por el crimen organizado a lo largo de la carretera así como en domicilios aledaños a la vialidad.  

Por su parte, la SSP ha identificado que los criminales instalan estos dispositivos en puntos estratégicos de la vía pública para vigilar su entorno. Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría, explicó que el objetivo de estas acciones es mermar la capacidad operativa de las bandas criminales, impidiendo que se organicen y expandan sus actividades. 

El funcionario calificó estos aparatos como “cámaras parásito” por su función no oficial, mismos que son objeto de análisis por parte de las autoridades para determinar su uso exacto.  

A pesar de los esfuerzos, comentó que han notado una alta reincidencia en la instalación de estos dispositivos, ya que los grupos criminales vuelven a colocar las cámaras poco después de ser retiradas. 

Extraoficialmente se ha informado que estas cámaras son utilizadas especialmente para vigilar los patrullajes policiacos de los diferentes niveles de gobierno y conocer los momentos más vulnerables de una zona para realizar actividades ilícitas de diversos tipos.  

El bloqueo de la vialidad a San Baltazar Tetela fue liberado hasta cerca de cuatro horas, momento en el que las autoridades informaron que el operativo concluyó con resultados positivos.  

Finalmente, la SSP informó en las últimas horas que en el estado han sido desmanteladas 339 “cámaras parásito” en 12 municipios.  

