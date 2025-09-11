Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasEstado

Autoridades intensifican acciones contra gusano barrenador en Ajalpan

Brigadistas de Fomento y Salud Animal realizan revisión exhaustiva de animales en la región de Ajalpan para prevenir el gusano barrenador.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Ajalpan. Ganaderos poblanos fueron alertados ante el avance del gusano barrenador en el sur del país, que representa una grave amenaza económica para el sector ganadero. Por ello, autoridades sanitarias intensifican esfuerzos para prevenir su llegada a territorio poblano mediante brigadas de barrido sanitario que visitan las comunidades para revisar a los animales.

Rafael Ruiz Sosa, encargado de las brigadas en Ajalpan por parte de Fomento y Salud Animal del Estado, llamó a todos los ganaderos de la región a reportar de inmediato cualquier animal de su propiedad que presente alguna herida con larvas, a fin de que se le atienda de inmediato. Los brigadistas comenzaron una visita casa por casa para realizar la revisión de todos los animales, tanto de consumo como mascotas.

Se trata de una acción preventiva debido a que la plaga ha avanzado por Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz, lo cual obliga a actuar en esa región de la entidad para cerrarle el paso hacia Puebla.

Indicó que por el momento se tienen algunos diagnósticos presuntivos en la entidad, por lo que la estrategia principal consiste en una campaña de barrido sanitario exhaustiva que consiste en ir a todas las casas con la meta de inspeccionar animal por animal. El objetivo es identificar cualquier herida, por pequeña que sea, y actuar de inmediato, ya que estas son el punto de entrada para la plaga.

Ciclo de vida del parásito

Detalló que el ciclo de vida del parásito comienza cuando la mosca adulta busca una herida fresca con sangre para depositar sus huevos. Una vez que eclosionan, las larvas permanecen en el animal durante aproximadamente ocho días, internándose en la herida y “haciendo una especie de broca” mientras se alimentan de la carne. Luego abandonan al animal para convertirse en pupa en la tierra o en otros medios. Ocho días después, si las condiciones son idóneas, emerge una nueva mosca adulta, lista para reiniciar su ciclo.

Ruiz Sosa reiteró la importancia de que los ganaderos colaboren revisando todo tipo de animal: bovinos, porcinos, caprinos, equinos, así como perros, gatos, aves de corral, y hasta cotorros o centzontles, ya que todo animal de sangre caliente que tenga una herida puede ser atacado por el gusano barrenador.

Protocolo de atención

Al recibir un reporte de miasis (infestación por larvas de mosca), las brigadas acuden al lugar para revisar la herida, tomar muestras de las larvas y enviarlas a analizar. Mientras tanto, el animal recibe tratamiento inmediato, que incluye la limpieza profunda de la herida, la aplicación de desinfectantes y los medicamentos necesarios para asegurar su recuperación.

Rafael Ruiz explicó que si se tiene una detección e intervención a tiempo es posible que el animal afectado se recupere y continúe con su vida útil sin ningún problema. La responsabilidad de los ganaderos es determinante en esta campaña, lo que además les evitará pérdidas económicas importantes si es que la plaga llega a avanzar.

