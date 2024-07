Autoridades de Morena deben cumplir principios de la 4T o se correrá la misma suerte que el PRI: Cravioto

El senador César Cravioto Romero (CCR) advirtió que si las autoridades emanadas de Morena no gobiernan con los principios de la Cuarta Transformación Pública del país, ese instituto corre el riesgo de tener la misma suerte que el PRI, la cual, de ser la organización con mayor poder en el país, en el proceso electoral de este año apenas logró el 3 por ciento de los distritos federales.

En esa lógica, en una entrevista con La Jornada de Oriente (JO), el también vocero de la 4T en debates mediáticos –representando a las campañas de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, hoy presidenta y mandataria electas de México y la capital del país, respectivamente– opinó que Morena debe adquirir institucionalidad para sancionar comportamientos inadecuados de sus representantes.

Cravioto subrayó que los cambios históricos como la Cuarta Transformación liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no modifican de la noche a la mañana a toda la clase política ni la forma de ejercer el poder. Indicó que es un proceso gradual en el que se deben entender que las formas de hacer política son distintas y que los comportamientos deben adaptarse a los nuevos tiempos.

El senador reconoció que algunos de los recién llegados al movimiento de la Cuarta Transformación han comprendido bien esta nueva manera de actuar, mientras que otros, incluso aquellos que emergieron del movimiento, no lo han hecho, aunque advirtió que los malos ejemplos no deben generalizarse.

Reconociendo que el proceso reciente de asignación de candidaturas no siempre fue transparente y equitativo, Cravioto propone que Morena se mantenga un partido abierto pero con reglas y métodos claros para acceder a postulaciones. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de que el instituto político actúe ante comportamientos inadecuados de sus representantes, sugiriendo sanciones partidistas para aquellos que no cumplan con los valores y principios de la Cuarta Transformación.

En la entrevista completa, que puede ser consultada en el canal de YouTube y la página de facebook de esta casa editorial, se tocaron otros temas como la reforma al Poder Judicial y los proyectos de desarrollo regional.

JO –En lugares como Puebla, que estamos muy cercanos a la ciudad de México, muy, muy cercanos, se ha echado mano de parte de la 4T de algunos políticos de viejo cuño del anterior régimen. Por ejemplo, tenemos el caso del exedil de Zapotitlán, en la Sierra Norte, que venía cometiendo una serie de tropelías siendo militante del PRI, estuvo a punto de ser candidato de Morena y fue protegido por un gobierno de la 4T, hasta que intervino el presidente López Obrador debido a que se le llevó el caso a la mañanera. ¿Qué se puede hacer para que gente que antes ejerció el poder de otra manera, lo ejerza ahora con el espíritu de la 4T?

CCR –Primero diría que es un proceso histórico de transformación que estamos viviendo en el país. Y esos procesos históricos no son procesos donde de la noche a la mañana cambia toda la clase política y de la noche a la mañana cambia toda la forma de hacer política. Son procesos donde paulatinamente vamos todos entendiendo que las cosas son distintas y que los comportamientos son distintos y que las formas de hacer política o de para que llegara al poder, pues son distintos. Y hay gente que viene llegando al movimiento y que lo ha entendido perfectamente bien. Hay gente que nació en el movimiento o que fue de los que hicieron que naciera el movimiento y que ya con poder no lo han entendido bien, también es cierto ÿ y hay gente que viene llegando y que tampoco lo ha entendido bien. Entonces yo no podría generalizar que por un caso ya todos los que vinieron del movimiento no lo han entendido. No, yo creo que como el mismo presidente López Obrador, líder de este movimiento se ha lo ha dicho reiteradamente: Morena es del pueblo de México, no es de sus militantes, no es de sus, de sus fundadores.

JO –El presidente dice que ni el agua bendita es pura…

CCR –Sí, ni el agua bendita es pura. ¿Entonces, entonces cuál es el tema? El tema es que tenemos que mantener abierto el partido y tenemos que poner las reglas claras de quién puede acceder a un cargo por Morena, también creo que eso falta, falta o faltó en este proceso. Además, en este proceso, pues hubo un poco de todo: ni todo fue por encuesta, ni todo fue por quien tenía las mejores condiciones para ganar una elección, ni todo fue quién fue el mejor candidato, no, la verdad es que no hubo certeza de que todo fuera, que las decisiones fueran iguales en todos lados. Y creo que a la próxima dirigencia nacional de Morena y las dirigencias estatales les tocará justamente poner muy claro cuáles van a ser las reglas del juego, las reglas para acceder a ser candidato de Morena y ya entonces tanto los que estamos adentro como los que quieran entrar ya saben las reglas.

Además, yo no podría asegurar que no por ahí podría llegar una autoridad que no se comporte a la altura de los valores y de lo que está exigiendo la comunidad. ¿Entonces, qué tiene que hacer el partido ante esos casos? Eso es muy importante, que el partido no haga como que vea hacia otro lado, ¿no? El partido tendría que decir una autoridad que llegó por Morena que tiene que cumplir. Y si esa autoridad que llegó por Morena no lo está haciendo así, sino que ya empezó a torcer la ley para favorecer a los suyos y no atender a sus poblaciones y violentar a la gente que se manifiesta, etcétera, más allá de las instancias, digamos, gubernamentales, las contralorías, las auditorías superiores, las fiscalías en los estados, el partido también tendría que decir, nosotros como partido, que este señor, esta señora, este presidente municipal, este diputado, este síndico, este regidor que llegó por el partido, pues va a tener una sanción partidista y hasta nunca.

JO –Establecer la institucionalidad.

CCR –Es fundamental, fundamental, fundamental, porque lo que va a ocurrir en Morena es que tenemos que entender que primero es inédito, o sea, nunca en la historia de México se había dado un proceso de un movimiento como el de Morena, que no llegó por las armas, que llegó a la vida democrática, que fue la confluencia de muchas formas de ver el México, de muchos cuadros ya formados que llegaron y que dijeron queremos participar en Morena, de muchos que se fueron formando en Morena. Esa mezcla ya existe, ya no hay forma de echarla para atrás. Y qué bueno que existe. Lo importante es que todos tengamos niveles similares de ética, de principios, de claridad de para que se llega al poder y de la forma en que se ejerce este poder. Porque hoy tenemos mucho poder, eso es indudable: 24 gubernaturas, la presidencia de la República, la mayoría de los congresos, la mayoría de las presidencias municipales, regidurías, eso es tener mucho poder. Entonces ese poder descomunal que tenemos hay que cuidarlo, la gente no nos dio un cheque en blanco.

Que me escuchen todos los de Morena que me están viendo, que me van a ver (en la entrevista): así como la gente hoy llevó al PRI de nueve gubernaturas a solo nueve distritos federales de 300. El PRI, el todopoderoso PRI, hoy solo ganó el 3 por ciento de los distritos federales de este país. Si Morena no entiende, si Morena cree que puede hacer lo que quiera con ese poder, si los gobernantes, si los diputados y los senadores, si los presidentes municipales no entienden que la gente no nos dio un cheque en blanco y que la gente a quien más va a observar es a los que llegamos por Morena y que así como nos está dando el respaldo, si no respondemos a las necesidades de la gente, nos lo va a quitar, pues vamos a tener derrotas dolorosísimas. Si en cambio nos mantenemos con esos niveles de ética, gobernamos junto a la gente, gobernamos para servirle a la gente, gobernamos para seguir desarrollando las distintas regiones del país, gobernamos para que haya cada vez menos diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Si gobernamos con el pueblo, puede haber Morena para cuatro, cinco, seis, ocho sexenios. O sea, esa es la diferencia. Puede haber morena para muy poco o puede haber morena para mucho.

Nada más vean lo que está pasando en la Ciudad de México, en 1997 ganó la izquierda en este país y en 2024 seguimos gobernando esta ciudad, llevamos 27 años. Ahí tuvimos el lapso de Mancera, pero formalmente son 27 años. ¿Por qué? Porque los habitantes de la Ciudad de México se han dado cuenta que con errores y todo, que hemos tenido gobernantes espléndidos. Nada más hay que ver los nombres.