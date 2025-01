Austeridad y honestidad a prueba de discurso

“Mi trabajo lo requiere, siempre he usado helicóptero y lo seguiré usando, y lo hago por atenderlos a ustedes con agilidad”. Así respondió el diputado morenista Pedro Haces, al ser cuestionado por usar helicóptero. Las disculpas de Ricardo Monreal que también subió abordo, salen al rescate, pero fue por demás.

Un desayuno en restaurant de lujo en Polanco de toda la bancada morenista para celebrar la aprobación del PEF 2025, se suspende tras filtrase la invitación en las redes. Otra vez, Monreal con las disculpas públicas, el error estaba hecho. El célebre de Macuspana lo dijo repetidas veces: “El pueblo no es tonto, tonto es el que cree que el pueblo es tonto”. Otra de Monreal: 9 millones de pesos por año por contrato de mantenimiento de elevadores del edificio del Senado a empresa propiedad del yerno de Monreal. Como dijera mi abuelita “Pos así cualquiera”. El tráfico de influencias del viejo régimen sigue tan vigente en la 4T como muchos de sus propios personajes que solo cambiaron de color.

Un caso de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad, que pagó a la tienda departamental Liverpool 1,070 millones de pesos por la compra de ropa y uniformes para personal de la CFE, como si mandarlos a maquilar en talleres mexicanos mediante contratos concursables trasparentes resultara ofensivo. Claro, prefirió recibir los monederos electrónicos.

Los contratos de la construcción del Tren Maya, siguen amparados en la secrecía del Ejército clasificados como información reservada. Todo proyecto mientras se realice con recursos públicos, debe ser transparentado su ejercicio y su instancia ejecutora debe rendir cuentas. Lo mismo se esperaría con el AIFA, Tren Interoceánico y Refinería Dos Bocas, será saludable para todos.

Muchos han sido los casos que han salido a la luz sobre lo contradictorio de la austeridad y la realidad del gasto público, así como el llamado combate a la corrupción, consistiendo el nepotismo de linajes casi completos en la administración pública federal. A ese nivel lo importante es la lealtad; el perfil, la experiencia y antecedentes salen sobrando.

Otros casos más podrían señalarse, pero seguramente pasarán al olvido ante la desaparición de la instancia que ordenaba hacer pública la información y regulaba la trasparencia.

Gerardo Fernández Noroña que ya anda en campaña, al ser cuestionado repetidas veces por sus viajes y disfrutar de las comodidades que da el capitalismo, su respuesta parece franca y sin empacho al decir que él no es austero, ni lo será, y que trabaja para darse buenos gustos. Al menos no esconde la mano cuando tira la piedra, cobrando con la izquierda y gastando con la derecha. “Yo no tengo culpa, solo los creyentes tienen culpa”. Así concluye aludiendo al discurso de austeridad de López Obrador.

¿Tienen pruebas? Dice aquel que se siente aludido al ser señalado: Que las presenten, y que presenten su denuncia ante la Fiscalía. Para empezar, Gertz Manero se cuece aparte; por otro lado, ¿qué ciudadano común en su sano juicio haría tal cosa? cuando corresponde a las instituciones actuar. El político sinvergüenza, abusivo o corrupto, lo es y lo seguirá siendo porque no es tonto; si fuera tonto, los políticos estarían escasos.

En noviembre de 2019, se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, una normativa de ahorro fiscal a contracorriente de la lógica neoliberal; sin embargo, la dinámica del gasto público sigue siendo discrecional en muchos casos.

También puedes leer: Los primeros cien días

Los diputados y senadores se repartieron este diciembre más de 114 millones de pesos por concepto de aguinaldo. Los 500 legisladores recibieron cada uno un aguinaldo de 140 mil 504 pesos, según el PEF 2024. Esta bonificación supera al salario mensual bruto de un diputado, que excede los 105 mil pesos. Por su parte, los 128 senadores percibieron un aguinaldo de 344 mil 760 pesos. Este monto representa más del doble de su salario mensual bruto, fijado en 171 mil 450 pesos. Mientras tanto, una persona que percibió un salario mínimo de 248 pesos en 2024, obtuvo un pago de 3 mil 720 pesos por concepto de aguinaldo. Con ese abismo entre ingresos, superar las desigualdades sociales seguirá siendo un sueño para el asalariado y una retórica del político. “Que la austeridad se aplique en los bueyes de mi compadre”.

El 2 de octubre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum, dirigió una carta a las y los servidores de la administración pública federal, comprometiéndolos a trabajar a fin de cumplir con las expectativas del pueblo de México, y cita al presidente Benito Juárez, diciendo: “Los funcionarios deben acostumbrarse a vivir en una honrosa medianía, y alejarse de la tentación de meter mano en las arcas públicas”. Además, agrega la doctora Sheinbaum, la corrupción es inaceptable en la Cuarta Transformación. La presidenta sabe que “En arca abierta, hasta el justo peca”, y no es por el refrán, sino por la advertencia a las y los de mano larga.

Son grandes las expectativas del pueblo mexicano ante tantos agravios cometidos a la nación por décadas, donde la simulación se justifica diciendo “Estamos avanzando, pero falta mucho por hacer.” Mientras la austeridad se aplique con sesgos y la corrupción se combata con pétalos de rosa, el discurso seguirá siendo atractivo y los aplausos continuarán, pero será muy difícil transitar hacia un plan de mejora nacional. Ser consciente debe llevarnos a ser más reflexivos y críticos para construir; no solo espectadores o aplaudidores.

Te podría interesar: Paren al mundo…