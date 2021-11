La ausencia de estudiantes en aulas se debe a “padres que no quieren reactivarse y se escudan en sus hijos”: MBH

El gobierno del estado ha anunciado ayer la realización de 217 desfiles cívicos en cada uno de los municipios poblanos, para celebrar el 111 aniversario de la Revolución Mexicana.

“Queremos ya calles llenas”, exclamó el titular del Poder Ejecutivo, al tiempo de pedir que el horario propuesto para el inicio de las 217 paradas cívicas, a las 8 de la mañana, se cambie a una hora en que más gente pueda asistir a verlos”.

En ese tenor, el mandatario hizo un llamado para que los paterfamilias no demoren más el retorno de sus hijos a las aulas y reprochó a los progenitores asegurando que no volver a los planteles es un “error” que solo causa “afectaciones a los menores“. “Son padres que no quieren reactivarse llevando a sus hijos a las escuelas, se escudan en los menores”, acusó.

Barbosa Huerta emitió ese juicio luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que hoy inició el horario de invierno en todo el sistema escolar.

El gobernador señaló que aunque el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha pronosticado hasta siete olas de la epidemia de Covid-19, “como de costumbre se va a equivocar”.