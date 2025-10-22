Aunque la mona se vista de seda…

El sábado 18 de este mes el PAN, el partido de la derecha que ya desgobernó al país, durante dos sexenios, intentó lavarse la cara para que la ciudadanía olvide, tanto esos 12 años de Vicente Fox y Felipe Calderón, como de su incapacidad para diseñar un proyecto político para la nación que está cambiando y ofrecer un programa electoral que dé contenido y dirección al país que tanto ha luchado por superar el proyecto neoliberal que tanto daño hizo a la mayor parte de la sociedad y tantas razones hubo para repudiarlo.

Ante sus fracasos electorales, la derecha decidió “relanzarse”, proclamando que se están diseñando nuevas vestiduras y para llegar al pueblo con nuevas propuestas y ¿cuál cree usted que fue su primera decisión estratégica, que seguramente creen les dará millones y millones de sufragios?: romper su alianza electoral con el PRI, un cadáver político cuyo “dirigente “nacional” ya no representa nadie, aunque él diga lo contrario. El PAN llamó pomposamente a este hecho, “el fin de una era de alianzas”, con lo cual se quiere hacer creer que sus derrotas se deben a la debilidad y desprestigio del PRI y no a su ideología conservadora, por lo que dan fin al Prian, como si no fueran lo mismo, sus diferencias mínimas y proclives al neoliberalismo.

Y en lo que parece ser una “Declaración de Principios”, tres “padrinos”, con mensaje y todo, enviaron su deseo de que ese relanzamiento del PAN pueda revertir la historia que se está escribiendo actualmente en el país, los tres padrinos, son personajes entrañablemente vinculados a las luchas…de los enemigos del pueblo mexicano: Claudio X. González (dignísimo y honesto empresario), Lorenzo Córdova (que, aunque quería, nunca ha podido ocultar sus preferencias políticas) y el español (sí, español) José María Aznar (expresidente del gobierno español y, como se ve, metiche contumaz).

Pero mentira que san tres los padrinos del relanzamiento, ese trío tiene otro, padrino semioculto, y este sí, poderos y gerente general de la empresa neoliberal que ya controla a El Salvador, Argentina, Ecuador Perú y, recientemente, se engulló a Bolivia, donde el que dispone de la mayor cantidad de litio de Sudamérica; también el gerente Trump anda en pretensiones de incorporar al cártel neoliberal a Venezuela, la nación con las mayores reservas de petróleo de América; por supuesto, México está en la mira y les molesta una Presidente defensora de la soberanía nacional, y así seguirá y eso también molesta a la derecha, que quisiera un Ejecutivo dócil a los dictados del gerente general, Donald Trump.

Pero, ¿quiénes estuvieron en la reunión del lanzamiento?, entre otros y otras, estuvo el presidente del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca; también estuvo Jorge Castañeda, canciller en la época de Fox; Xóchitl Gálvez, frustrada candidata presidencial y, así los mismos en un tedioso desfile de caras y vestimentas de sobra conocidos, que impiden creer en un cambio en la política derechista que ha sido la característica de Acción Nacional durante los 86 años de su existencia.